“L’abbiamo fatto 15 volte”, Conte amarissimo: poi è polemica con Mancini

Roma Napoli 1-1, arrivano le dichiarazioni di Antonio Conte ai microfoni di Dazn nel post partita.

Finisce 1-1 allo stadio Olimpico tra Roma e Napoli dopo il gol al 92esimo di Angeliño che ha deciso il match. La sofferenza fisica negli ultimi minuti ha frenato il Napoli e il pareggio dei giallorossi ha sancito il mancato allungo degli azzurri sull’Inter che ha pareggiato il derby di Milano proprio nei minuti di recupero.

Delusione sul volto dei calciatori del Napoli a seguito di un punto dal gusto amaro, in attesa dell’Inter che giovedì recupererà la partita contro la Fiorentina. Su Roma-Napoli, Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn nel post partita.

Roma Napoli 1-1, Conte sicuro: “Stiamo facendo bene, ci sta il pareggio”

L’allenatore salentino ha analizzato il match ed ha affermato: “Ci sta di pareggiare in casa della Roma, ci sta di vedere tutta questa soddisfazione dei giocatori della Roma di festeggiare per aver pareggiato contro di noi. Questo è sintomo che stiamo facendo qualcosa di buono. Hanno fatto lo stesso gol che hanno fatto all’Eintracht Francoforte.

L’abbiamo analizzato minimo 15 volte, quindi c’è grande amarezza. Non abbiamo neanche penato chissà quanto. Fa parte del percorso e della crescita di questi ragazzi. È un altro punto messo in cascina: andiamo avanti contenti”.

Inoltre ha anche commentato le parole sulla partita del difensore della Roma Gianluca Mancini che in precedenza aveva sottolineato le poche occasioni avute dal Napoli: “Ho sentito quello che ha detto Mancini. Quando si gioca non ci si rende conto bene, probabilmente ha visto un’altra partita“.

Sulle problematiche degli azzurri, ha precisato: “Scompensi? Di scompensi dopo la stagione dell’anno scorso ce n’erano veramente tanti. Oggi abbiamo un punto in più rispetto a tutto l’anno scorso. Abbiamo resettato il tutto ed iniziato a lavorare sull’autostima e consapevolezza. Alcuni giocatori sono arrivati all’ultimo minuto del mercato.

Oggi però siamo temuti e questo ci fa capire che stiamo facendo bene. Se me l’avessero detto prima di questo percorso, ne avrei messe tante di firme. I dettagli spostano il risultato, altre volte siamo stati noi a segnare all’ultimo, oggi no ma ci sta. Questi ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario”.

In merito al sostituto di Kvaratskhelia non si è proprio sbilanciato: “Sicuramente dobbiamo chiudere le partite prima. Sul mercato invece già la data è posticipata rispetto al solito. È un periodo assurdo per noi allenatori perché crea instabilità“.