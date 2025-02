Napoli, Saint-Maximin si complica: quali sono le due alternative last minute

Napoli Calcio Ultimissime – Sono due le possibili alternative last minute per sostituire Kvarastskhelia, in caso di mancato arrivo di Saint-Maximin

Per il Napoli calcio ultimissime arrivano novità per questo finale di mercato invernale. Gli azzurri stanno tentando di chiudere almeno un colpo in entrata, ma il tempo stringe e ogni trattativa si sta complicando. Per ultima, quella legata ad Allan Saint-Maximin, che si starebbe allontanando dai partenopei, soprattutto a causa di una serie di cavilli burocratici presenti nel contratto che lo ha portato dall’Al-Ahli al Fenerbahce.

Una serie di intoppi, che stanno spingendo il Napoli a virare su delle alternative last minute, forse addirittura last second, a pochissime ore dalla chiusura del calciomercato di riparazione. Alle 23.59 di questa sera, infatti, non ci sarà più possibilità di depositare alcun contratto e Antonio Conte si ritroverà senza sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, un malus pesantissimo, come dimostrato anche nella gara di ieri contro la Roma.