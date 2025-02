Comuzzo al Napoli, ore cruciali: ecco cosa filtra da Firenze. Gli sviluppi imminenti

Calciomercato Napoli Ultimissime – Pietro Comuzzo resta un obiettivo degli azzurri: cosa filtra da Firenze a poche ore dalla fine delle trattative

Per il calciomercato Napoli ultimissime arrivano proprio a poche ore dalla conclusione della campagna acquisti invernale. Il protagonista è Pietro Comuzzo, che piace moltissimo ad Antonio Conte, ma che sembra destinato a rimanere a Firenze. Almeno è questo il grande rischio quando mancano una manciata di ore al termine delle trattative.

Il mercato di riparazione non ha regalato grandi gioie al Napoli, che rischia seriamente di ritrovarsi senza rinforzi di primo piano fino alla fine dell’anno. Una seconda metà di stagione che verrà vissuta con Rafa Marin in panchina, dato che il suo addio imminente è stato congelato, e senza un sostituto di Kvaratskhelia, visto il pericolo di perdere anche Saint-Maximin.

Comuzzo, trasferimento complesso: cosa succede col Napoli

La necessità di acquistare un difensore centrale rimane e il Napoli sta provando il tutto per tutto per arrivare a Pietro Comuzzo. La Fiorentina, però, fa muro e ha complicato pesantemente il possibile trasferimento del giocatore in maglia azzurra. A così poco tempo dalla chiusura del calciomercato, sembra davvero complesso riuscire a chiudere l’affare.

Il Mattino, nella sua edizione odierna, fornisce importantissime novità sulla trattativa. Un’altra telenovela, che rischia di non portare a nessun rinforzo concreto nella rosa degli azzurri. Uno smacco importante, che potrebbe risultare decisivo nella corsa al titolo con l’Inter, che appare più forte degli azzurri sin dall’inizio della stagione.

“Il Napoli fa davvero fatica a comprendere la presa di posizione di Rocco Commisso che continua a rifiutare l’offerta monstre da 30 milioni per Comuzzo. Ancora nella mattinata di ieri l’ennesimo rilancio, con l’inserimento di bonus e premi di vario genere che hanno portato l’offerta del Napoli per il difensore 19enne a circa 32 milioni di euro. Per il presidente della Fiorentina non ci sono margini per trattare, inutile insistere perché non apre a sconti: vuole 40 milioni di euro e lo ha ribadito al telefono anche ad Aurelio De Laurentiis. Altrimenti il suo gioiellino resta a Firenze, almeno fino a fine stagione. Gli azzurri, stamane, proveranno l’ultimo assalto, provando attraverso Minieri, l’agente del centrale, a convincere Commisso che Comuzzo vuole andare al Napoli (dove è atteso da un contratto fino al 2030 da 2,4 milioni di euro). Ovvio, non sarà un aut aut, anche perché c’è un legame fortissimo tra il friulano e il club viola, dove è cresciuto”.

Saranno ore decisive, dunque, anche sul fronte difensore. Si attende un ultimissimo tentativo da parte del Napoli, ma la sensazione è che l’operazione non verrà chiusa. Poco tempo a disposizione, ma soprattutto un limite imposto dal presidente De Laurentiis, sulle cifre da investire. Troppo alta la cifra chiesta per Comuzzo oggi.