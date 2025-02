Addio Napoli, problema insormontabile: l’annuncio non lascia dubbi

Ultimissime calciomercato Napoli – Sembrava non esserci più alcun problema ma sono nate delle incomprensioni che gli azzurri non hanno potuto risolvere in tempo.

Il Napoli fa i conti con queste terribili ultime ore del calciomercato invernale, una sessione che rimarrà nella storia del club visto che c’è stata la seconda cessione più redditizia degli azzurri: Khvicha Kvaratskhelia.

Il georgiano classe 2001 era difficile da sostituire, certamente però arrivare agli sgoccioli per provare a farlo non è stata la strategia migliore. Problematiche enormi per Allan Saint-Maximin.

Il Napoli ha fatto l’impossibile per chiudere il colpo Saint-Maximin, la clamorosa rivelazione

Al TGR della Campania l’esperto di mercato Ciro Venerato ha svelato un aneddoto su Saint-Maximin, le principali motivazioni per le quali è saltato l’acquisto dell’esterno francese.

Ecco l’aggiornamento fornito da Ciro Venerato: