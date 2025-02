Okafor al Napoli, scambio di documenti in corso: si attende solo il comunicato ufficiale

Acquisti Napoli – In queste ultime ore bisogna registrare un importante aggiornamento sull’acquisto di Okafor.

Il Napoli ha gettato al vento la possibilità di guadagnare dei punti sull’Inter. Dopo il pari dei nerazzurri nel derby contro il Milan, anche gli azzurri hanno pareggiato la loro partita.

I partenopei, di fatto, hanno pareggiato 1-1 allo Stadio Olimpico contro la Roma di Claudio Ranieri. Il Napoli era passato in vantaggio nel primo tempo con Leonardo Spinazzola, ma poi i giallorossi hanno risultato in parità con Angelino nei minuti di recupero. Gli azzurri sono ora attesi dalla sfida di domenica sera contro l’Udinese, ma prima bisogna finalmente annunciare l’arrivo dell’attaccante esterno.

Calciomercato Napoli, fatta per l’arrivo di Okafor: i dettagli

Come riportato da ‘Fabrizio Romano’, infatti, il Napoli ha chiuso per l’arrivo dal Milan di Okafor. Quest’ultimo, quindi, è stato preso in prestito oneroso (circa 2 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato ai 23 milioni di euro.

Okafor, dunque, verrà per occupare lo slot della riserva di David Neres. Certamente, l’arrivo dell’ex Lipsia non era atteso dai tifosi azzurri. In queste settimane, infatti, intorno al Napoli sono stati accostati nomi decisamente più attraenti (vedi quelli di Adeyemi e Garnacho), ma queste ultime ore di calciomercato hanno regalato il giocatore svizzro.

Mentre Matteo Moretto, giornalista di ‘Relevo’, ha anche affermato che si stanno scambiando i documenti per l’arrivo di Okafor.