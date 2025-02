Saint-Maximin al Napoli, c’è un solo ostacolo: quando potrà chiudersi il colpo

Napoli Calciomercato Ultimissime – Arrivano ulteriori novità sull’affare Saint-Maximin: un solo ostacolo rallenterebbe gli azzurri dalla firma con il giocatore

Per il Napoli calciomercato ultimissime giungono sul nome più caldo in casa azzurra. Allan Saint-Maximin resta il nuovo profilo su cui si sarebbero gettati i partenopei per questo finale della sessione invernale della campagna acquisti. Un mercato di riparazione ricco di colpi di scena e qualche addio pensatissimo come quello di Khvicha Kvaratskhelia al PSG.

Proprio la cessione del georgiano ha spinto il Napoli a cercare l’esterno d’attacco, ma la lunga telenovela Garnacho sembra essersi arenata con un nulla di fatto. L’argentino avrebbe trovato un accordo con Manna, ma il Manchester United ha richiesto una cifra spropositata che ha rallentato la trattativa, fino a farla quasi chiudere. Motivo per cui la dirigenza partenopea, ha iniziato a muoversi concretamente per dei sostituti.

Saint-Maximin in orbita Napoli: cosa manca per chiudere

Secondo quanto riferito dal collega Orazio Accomando, ci ritroviamo nelle ore più calde e decisive, che potranno bloccare Saint-Maximin. La palla, però, non passa dal giocatore questa volta.

“Napoli, importanti passi avanti nell’affare #SaintMaximin. #Fenerbahce e #AlAhli stanno concordando i termini dell’interruzione del prestito del francese. Ultimi dettagli. Domani, salvo sorprese, l’operazione sarà chiusa positivamente”.

Stando a quello che riferisce il collega, le parti sarebbero più vicine. Una corsa contro il tempo, con tanto di deroga, per sbloccare la trattativa. La speranza è che il Napoli riesca a chiudere l’operazione, non la principale rispetto alle richieste di Conte, ma comunque importante, per questioni numeriche e tecniche.

Non resta, dunque, che attendere la giornata di domani e sperare finalmente in una fumata bianca che avvicinerebbe il quarto acquisto del Napoli dopo Scuffet, Hasa e Billing. L’augurio è che Fenerbahce e Al-Ahli non protraggano ulteriormente la trattativa per il passaggio in prestito del calciatore 27enne francese, altrimenti si giungerà a un ennesimo nulla di fatto.