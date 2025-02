Conte sfida Ranieri, duello storico: il bilancio è a senso unico, ma occhio alle sorprese

Ultimissime Calcio Napoli – Conte torna a sfidare Ranieri, il bilancio è a senso unico ma non mancano le sorprese tra i precedenti

Per le ultimissime calcio Napoli un focus sulla sfida tra Antonio Conte e Claudio Ranieri in vista del big match dell’Olimpico in programma domani, 2 febbraio. La Roma è pronta a ospitare la capolista, che non ha intenzione di cadere in passi falsi che possono costare carissimo. I partenopei hanno una chance gigante dopo il pareggio dell’Atalanta, ma soprattutto in seguito al derby tra Milan e Inter che verrà giocato proprio prima della gara nella capitale.

Per riuscire a mantenere la testa della classifica e, addirittura provare ad allungare, il Napoli dovrà superare una Roma agguerrita in casa. Antonio Conte è consapevole delle insidie di una partita come quella di domani e non sottovaluta Claudio Ranieri. I due si sono affrontati in passato per ben 11 volte e l’attuale allenatore giallorosso è il terzo tecnico più affrontato dal leccese in carriera dopo Pioli e Maran.

Conte contro Ranieri, i precedenti: ecco chi è in vantaggio

I dati parlano chiaro, nelle 11 partite giocate in passato tra questi due allenatori, uno dei due ha avuto la meglio in maniera schiacciante sull’altro. Dal primo incrocio nel 2009, ai match giocati in Premier League, fino alla sfida d’andata di questa stagione, la prima per Ranieri nuovamente sulla panchina della Roma. Una storia lunghissima tra due tecnici che provano un enorme rispetto l’uno per l’altro.

C’è un dato incredibile che riguarda questi due allenatori: mai nessuna partita tra Conte e Ranieri è terminata in pareggio. Lo score parla di 11 risultati netti: vittoria per l’uno e sconfitta per l’altro. Il primissimo incrocio risale al novembre del 2009 con Antonio Conte sulla panchina dell’Atalanta, sconfitto per 2-1 proprio dalla Roma di Ranieri con i gol di Vucinic e Perrotta.

Conte si è riscattato due anni più tardi, nel 2011, alla guida della Juventus contro l’Inter. Un 2-1 firmato Vucinic (questa volta sotto la guida del tecnico salentino) e Marchisio. Nel settembre del 2016, i due allenatori si sono affrontati anche in Inghilterra. Si trattava della stagione successiva alla vittoria del campionato da parte del Leicester, che nell’annata 16-17 si è ritrovato a perdere ben 3 volte contro il Chelsea di Conte, che vincerà poi il campionato. La prima sfida termina 4-2, mentre le altre due per 3-0.

Solamente nel 2021, Claudio Ranieri è riuscito ad avere nuovamente la meglio su Conte in un Sampdoria-Inter 2-1 firmato Candreva e Keita Baldé. Dopo un’altra parentesi in Premier, questa volta con il Tottenham che ha avuto la meglio sul Watford. L’ultimo precedente, ovviamente, risale allo scorso novembre, con l’1-0 in favore del Napoli grazie al gol del grande ex Lukaku.