Atalanta frenata dal Torino, Retegui sbaglia il rigore: il Napoli può allungare e pensare solo all’Inter

Notizie Calcio Napoli – Splendida notizia per gli azzurri: l’Atalanta si è fermata sull’1-1 contro il Torino e ora la squadra di Conte può provare ad allungare e pensare solo all’Inter

Per le notizie calcio Napoli un risultato importantissimo quello che arriva dal Gewiss Stadium di Bergamo, con l’Atalanta che si è fermata sull’1-1 contro il Torino. Un pareggio che potrebbe risultare determinante ai fini della corsa scudetto. I nerazzurri, che distavano 7 punti dalla squadra di Conte, potrebbero scivolare a -9 in caso di vittoria di Lukaku e compagni contro la Roma.

Un distacco che risulterebbe quasi impossibile da recuperare, tenendo conto che nella corsa al titolo è pienamente coinvolta anche l’Inter. Il pari di Bergamo, potrebbe escludere definitivamente gli uomini di Gasperini dal clamoroso successo che i tifosi hanno sognato fino a poche settimane fa.

Retegui sbaglia il rigore, l’Atalanta si ferma: chance per il Napoli

Riuscire a ridurre a 2 la corsa per lo Scudetto sarà un plus importante per gli azzurri in vista della seconda metà di stagione. Un testa a testa con l’Inter, dove la migliore ne uscirà vincitrice. La pressione dettata dall’Atalanta in questi mesi, ha sicuramente complicato il sogno quarto scudetto per il Napoli, che resta comunque un obiettivo molto difficile da raggiungere e che rappresenterebbe un traguardo quasi clamoroso.

Decisivo nel match, il rigore sbagliato da Mateo Retegui al minuto 74. Dopo l’iniziale vantaggio firmato Djimsiti al 35′ del primo tempo, infatti, ha risposto Maripan appena 5 minuti più tardi. Nella ripresa l’Atalanta non è riuscita a sfondare il muro granata, fino alla grandissima chance capitata sui piedi del calciatore azzurro a un quarto d’ora dalla fine.

Rincorsa breve, stop prima della conclusione, ma errore fatale. Milinkovic-Savic è rimasto in piedi fino alla fine e ha neutralizzato il penalty. Da lì un assalto della Dea, che non è riuscita più a risultare realmente pericolosa. Si ferma così la squadra di Gasperini, che ora rischia di dire addio alla vetta.

Il Napoli, che giocherà dopo l’Inter, ha la grandissima chance di allungare. Servirà però una super prestazione contro la Roma all’Olimpico. Una trasferta difficile, che seguirà il derby di Milano, e che potrà risultare decisiva alla fine dell’anno. Tutto è nelle mani dei ragazzi allenati da Conte, che possono generare un primo distacco importante con il resto delle inseguitrici.