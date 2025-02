Roma-Napoli, Conte non ci sta: l’avviso su Ranieri non lascia dubbi

Calcio Napoli notizie – In attesa di qualche novità dal calciomercato, Antonio Conte ha parlato della sfida contro la Roma.

Dopo aver battuto Atalanta e Juventus, di fatto, il Napoli è atteso da un altro big match. Domani sera, esattamente allo Stadio Olimpico, il team partenopeo giocherà contro la Roma di Claudio Ranieri.

Il Napoli, al meno secondo diversi pronostici, parte favorito, ma la squadra giallorossa sta vivendo un ottimo momento di forma. Basti pensare solo al successo di giovedì scorso della Roma in Europa League contro l’Eintracht di Francoforte. Anche lo stesso Antonio Conte ha voluto sottolineare la forza del team capitolino.

Il tecnico pugliese ha infatti parlato così in conferenza stampa:

“Roma? Stiamo parlando di una squadra che ha dei valori davvero importanti, una squadra che è complea sia nell’undici titolare che in panchina. Sono cresciuti tanto, i loro numeri in casa spiegano i loro risultati in casa. I tifosi giallorossi sono un po’ come i nostri, molto passionali. Si fanno sentire. Loro attaccano bene, devi essere pessimista. Ti devi preoccupare di un loro possibile contropiede”.