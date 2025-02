McTominay, il dato che terrorizza la Roma: perché Conte può sorridere

Napoli Calcio Ultimissime – McTominay fa sorridere Conte: un dato terrorizza la Roma di Claudio Ranieri e fa sperare i tifosi partenopei

Per il Napoli calcio ultimissime arrivano in vista del big match in programma domani sera, 2 febbraio, contro la Roma. La trasferta all’Olimpico non sarà affatto una gara semplice per gli azzurri, che scenderanno in campo dopo il pareggio odierno dell’Atalanta contro il Torino e al termine del derby tra Milan e Inter. Soprattutto la stracittadina milanese, darà indicazioni importantissime per la classifica.

Tra gli osservati speciali per la partita con i giallorossi, ci sarà sicuramente Scott McTominay. Lo scozzese è diventato uno dei grandi protagonisti di questa prima metà di stagione con il Napoli e il suo contributo è evidente sotto gli occhi di tutti. L’impatto dalla Premier League è stato subito straordinario, tanto che il giocatore è riuscito ad adattarsi perfettamente allo stile della Serie A e al gioco di Antonio Conte.

McTominay arma in più di Conte: perché la Roma trema

Ma perché il centrocampista partenopeo può essere davvero l’arma in più nella gara contro la Roma? Il dato è alla portata di tutti e non riguarda kilometri percorsi o passaggi riusciti. Molto più banalmente, ha a che fare con un tema che resta ancora di primissimo piano, nonostante i tecnicismi di cui si è arricchito il calcio negli ultimi anni: i gol.

McTominay ha realizzato 5 gol in Serie A, risultando il quinto tra i centrocampisti, dietro solo a Orsolini, Pulisic, Reijnders e Zaccagni. A fare ulteriormente la differenza, non è solamente il pensare che si tratti della sua prima esperienza in Italia, ma l’incidenza delle sue reti. L’ex United, infatti, ha segnato contro Como, Inter, Torino, Fiorentina e Atalanta.

Di queste 5 partite, ben 3 sono definibili come big match. Con questo cosa vogliamo dire? Che McTominay sale in cattedra soprattutto quando la posta in palio si alza. Sintomo di un’incidenza maggiore proprio quando fare la differenza è più difficile. Sono decine i giocatori criticati perché determinati solo nelle gare meno blasonate, con lo scozzese non si corre questo rischio.

E se è pur vero che la classifica della Roma non pone i giallorossi in una posizione di classifica di primo piano, quella dell’Olimpico resta una gara molto ostica sulla carta, dove un gol peserebbe ancora di più. Conte spera di poter sorridere ancora, affidandosi alle capacità del suo centrocampista così determinante.