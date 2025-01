Garnacho, dall’Inghilterra arriva un messaggio al Napoli: tifosi increduli!

Mercato Napoli Ultimissime – Il club azzurro è costretto a vivere una situazione spiacevole. Le ultime news legata ad Alejandro Garnacho.

Da diverse settimane, il Napoli è tra i club più attivi sul mercato in entrata. La società azzurra, dopo aver perfezionato la cessione di Khvicha Kvaratskhelia al PSG, ha scelto il possibile sostituto. Nonostante i tanti nomi nel mirino, il profilo in pole resta quello di Alejandro Garnacho. Quest’ultimo, non è intoccabile all’interno dello United, ma l’affare non è mai decollato. A tal proposito, negli ultimi minuti, sono arrivate parole importanti in merito alla cessione.

Amorim avvisa: “Garnacho? Giocherà ancora domani e sono felice”

Il futuro di Alejandro Garnacho continua ad essere in bilico. Da ormai settimane, si parla di un possibile addio del calciatore, il quale però non ha ancora scelto la sua prossima destinazione. Sulle sue tracce, ci sono Napoli e Chelsea che però non hanno mai affondato il colpo decisivo.

A tal proposito, nella giornata di ieri, ci ha pensare proprio l’allenatore dello United ad allontanare ancor più le voci legate al giocatore. Non a caso, Ruben Amorim ha rilasciato alcune dichiarazioni a “TNT Sports” analizzando il futuro del talento argentino. Di seguito le sue parole.