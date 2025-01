Addio Napoli, svelato il motivo della cessione: la spiegazione

Ultimissime calcio Napoli – Il Napoli giocherà sabato contro l’Atalanta, ma prima ci sono delle novità di un addio in casa partenopea.

Dopo aver vinto contro il Verona con il risultato di 0-2, il Napoli di Antonio Conte ha di fronte a sé da un’altra partita molto importante. I partenopei, infatti, scenderanno sul campo del Gewiss Stadium contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

I bergamaschi arrivano al match contro il Napoli dal pareggio di ieri sera contro la Juventus. Tuttavia, in attesa della gara contro la ‘Dea’, in casa azzurra si sta parlando moltio di calciomercato. Proprio su quest’ultimo fronte bisogna registrare un annuncio molto importante.

Michael Folorunsho, esattamente nella conferenza stampa di presentazione con la Fiorentina, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni sull’addio al Napoli:

“A me piace guardare il futuro. Non è che non ha funzionato nulla nel Napoli, visto che la squadra che sta facendo molto bene. Poi, però, ci sono anche gli interessi personali di giocatore che ti portano a prendere determinate decisioni”.

Il centrocampista ha poi concluso il suo intervento sulla squadra azzurra:

“Io sono ambizioso e voglio continuare a crescere e l’ho fatto anche in questi mesi, mentalmente. La Fiorentina mi voleva tanto e non potevo non prendere in considerazione un club così importante che ha dimostrato di volermi in maniera importante”.