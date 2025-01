Mercato Napoli ultimissime- Ha terminato le visite mediche il nuovo acquisto Philip Billing: le immagini da Villa Stuart.

Il colpo inaspettato del mercato di gennaio del Napoli è stato Philip Billing. Mentre il club azzurro sembrava aver preso la scelta di investire su un centrocampista italiano (Fazzini o Casadei), è arrivato un improvvis dietrofront, puntando su un’operazione diversa.

Arriva così il danese dal Bournemouth in prestito con diritto di riscatto intorno ai 10 milioni, con uno stile simile agli acquisti di Traoré e Dendoncker nello scorso gennaio. Quest’oggi il giocatore si è presentato a Villa Stuart per le visite mediche, dopo l’arrivo in Italia nella serata di ieri.

VIDEO- L’uscita di Billing da Villa Stuart

Dopo l’arrivo nella mattinata di oggi intorno alle 9.20, ha lasciato la struttura attorno alle 13.20. Si attende dunque solo l’annuncio ufficiale per poterlo considerare definitivamente un nuovo calciatore del Napoli.

Il retroscena delle ultime ore, tra l’altro, racconta anche di come Billing abbia dovuto rifiutare un tentativo last minute del Milan. I rossoneri hanno provato a strapparlo al Napoli nelle ore antecedenti alla sua partenza in Italia, incassando il “no” del calciatore, che ha voluto mantenere la parola data al club azzurro. Tanta voglia di iniziare questa nuova avventura, quindi, per lui: Antonio Conte lo aspetta a braccia aperte.