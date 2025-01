Napoli calciomercato ultimissime – In casa azzurra, di fatto, ci potrebbero essere delle grosse novità nelle prossime ore.

Il Napoli di Antonio Conte giocherà domenica sera allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Verona di Paolo Zanetti. Tuttavia, la giornata di oggi è stata contraddistinta da tante notizie di calciomercato.

I partenopei, infatti, hanno tutta l’intenzione di presentare un’offerta al Chelsea per acquistare Cesare Casadei. Nel frattempo, però, Aurelio De Laurentiis ha annunciato l’acquisto di Luis Hasa. Ma in casa partenopea bisogna registrare un altro importante aggiornamento.

Calciomercato Napoli, agente di Ngonge in Italia: ecco gli ultimi aggiornamenti

Come scritto dal portale ‘tuttomercatoweb.com’, infatti, l’agente di Cyril Ngonge (William D’Avila) si trova in Italia per cercare di risolvere diverse situazioni che riguardano i suoi assistiti. Proprio una di queste riguarda l’attaccante esterno del Napoli.

Ngonge, di fatto, potrebbe lasciare la squadra azzurra in questa sessione di mercato di gennaio. Sull’ex Verona, di fatto, bisogna registrare l’interesse del Bologna di Vincenzo Italiano. Il club emiliano, infatti, ha offerto al Napoli un prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro. Nelle prossime ore, dunque, ci potrebbero essere delle grosse novità sul futuro del calciatore.