Ultime calcio Napoli – Antonio Conte può esultare per un importante aggiornamento arrivato in queste ultime ore.

Il Napoli di Antonio Conte, di fatto, è pronto per un’altra sfida molto importante. Gli azzurri, dopo aver battuto domenica scorsa il Venezia di Eusebio Di Francesco, scenderanno in campo sabato prossimo allo Stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina di Raffaele Palladino.

Considerando il fatto che sia l’Inter che l’Atalanta non giocheranno, vista la Final Four della Supercoppa italiana, il Napoli ha l’occasione di essere da solo in vetta alla classifica. Anche se, ovviamente, il match contro la Fiorentina sarà molto difficile. Tuttavia, in attesa del match contro i viola, bisogna registrare delle novità calciomercato che hanno fatto esultare lo stesso Antonio Conte.

Napoli, non ci dovrebbero nessun problema per il rinnovo di Frank Anguissa: ecco perché

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, non ci sono alcun intoppi nella trattativa che porterà al rinnovo di Frank Anguissa. Il Napoli, di fatto, ha a suo favore un’opzione unilaterale per due stagioni: 2027.

Questa, di fatto, è un’ottima notizia per Antonio Conte. Il camerunense è tornato quello dello scudetto da quando l’ex ct della Nazionale italiana si è seduto sulla panchina partenopea. Anguissa, infatti, è sicuramente uno dei perni del Napoli che sta lottando con l’Atalanta e con l’Inter per la vittoria finale del campionato.