Calciomercato – Danilo continua a essere nel mirino della SSC Napoli, dopo che è stata resa nota la decisione da parte della Juventus di metterlo fuori idea anche in vista della Supercoppa Italiana: arrivano sirene anche dall’Arabia Saudita.

Ci sono pochi dubbi sul fatto che il Napoli sarà una delle squadre più attive sul calciomercato di gennaio, sia in entrata che in uscita. La volontà da parte della società partenopea è quella di regalare un organico ben assortito anche dal punto di vista delle alternative.

Reparto che sarà fortemente tenuto sott’occhio è quelli difensivo: in attesa di saperne di più nel futuro a stretto giro sia di Juan Jesus che di Rafa Marin (clicca qui per gli ultimi sviluppi), il direttore dell’area sportiva del club del presidente Aurelio De Laurentiis, Giovanni Manna, ha messo nel mirino in primis su Danilo. Il brasiliano, pronto a separarsi dalla Juve, vorrebbe liberarsi a costo zero, scenario non proprio agevole e che, se si concretizzasse, aprirebbe le porte alla dirigenza napoletana per l’assalto decisivo.

Napooli Danilo, sirene dall’Arabia Saudita: la situazione

Danilo, in uscita dalla Juventus, resta fortemente nel mirino della SSC Napoli. A parlarne, di recente, è stato anche lo stesso Giovanni Manna, che non ha chiuso del tutto la porta all’arrivo di un difensore che sicuramente ha un curriculum non banale, considerando i suoi trascorsi a Torino ma anche con le maglie prestigiose di Real Madrid e Manchester City.

A fare il punto della situazione è l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, che in più occasioni ha ribadito le posizioni ormai distanti tra Danilo e la Juve, giunti difatti al capolinea del loro rapporto professionale. Di seguito, quanto dichiarato dallo stesso giornalista sul suo portale ufficiale:

“Il Napoli, fortemente interessato, non si è ancora fatto sentire, magari lo farà presto, ma almeno per ora la Juventus non ha intenzione di liberarlo gratis (come vorrebbe il brasiliano), quindi servirà un contatto diretto nel tentativo di sbloccare la situazione. L’unico sondaggio vero nelle ultime ore è arrivato da club arabi che pagherebbero anche un indennizzo importante, ma evidentemente Danilo per ora ha altre idee e intende aspettare. Se decidesse di tornare in Brasile, magari non ci sarebbe bisogno di pagare qualcosa per il cartellino nel rispetto di una scelta di vita. Ma per Europa (che sia Napoli o, facciamo un’ipotesi, Manchester City) e Arabia la tendenza è questa, per ora”.

Danilo aspetta il Napoli? Tutte le ultime news di calciomercato

Danilo sarà il primo acquisto di calciomercato della SSC Napoli? La sensazione è che il gradimento da parte della dirigenza azzurra, con in prima fila proprio Antonio Conte, sia netto, anche se ci sono da superare alcuni ostacoli di non poco conto.

Oltre alla posizione della Juventus, anche dall’Arabia Saudita è arrivato qualche cenno, per ora respinto dall’ex Real Madrid che, evidentemente, sembra avere tutte altre idee.

Le prossime settimane saranno quelle decisive per capire a che punto della storia si è, con colpi di scena che, come sempre nel mercato, sono sempre in agguato. Cosa che i tifosi del Napoli negli anni hanno abituato a conoscere.