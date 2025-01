Ultime Calcio Napoli – Settimane febbrili in casa azzurra per quanto riguarda la gestione dei rinnovi di contratto: il club partenopeo ha deciso per l’addio del suo calciatore, senza prolungare l’accordo in essere.

Le ultime notizie legate al calcio Napoli parlano di una società molto attiva sul mercato. L’obiettivo è quello di regalare ad Antonio Conte una rosa di tutto rispetto, aumentando le alternative a disposizione del tecnico leccese, che ha chiarito di non voler firmare per obiettivi minimi. Il presidente Aurelio De Laurentiis, nel messaggio di auguri di quest’oggi, ha avuto modo di ribadire che l’obiettivo principale resta quello del ritorno in Europa, ma è chiaro che i risultati portano a sognare un’intera piazza.

Frattanto, tiene banco la questione relativa ai vari rinnovi di contratto. I casi più spinosi sono quelli di Khvicha Kvaratskhelia, per cui si attendono novità verosimilmente a stretto giro, e di Alex Meret, per cui c’è fiducia ma la fumata bianca tarda ad arrivare. Niente da fare, invece, per un altro azzurro, per cui il club azzurro non intende rinnovare l’accordo in essere tra le parti, rendendo così inevitabile il suo addio al termine della stagione in corso, anche a parametro zero.

Ultime notizie Napoli calcio, niente rinnovo per Juan Jesus: è già deciso

Salve sorprese, le ultime notizie sul Napoli calcio parlano di un Juan Jesus sempre più lontano dal rinnovo con il club del presidente Aurelio De Laurentiis. La decisione era difatti nell’aria, considerando che per certi tratti ci si è ritrovati anche a gestire le voci di un suo possibile addio già nel mercato di gennaio.

A fare il punto della situazione è il portale tuttomercatoweb.com, che a tal proposito scrive:

“Il difensore brasiliano (Juan Jesus, ndr) ha una opzione per due ulteriori stagioni, ma in questo caso il suo addio a giugno è scontato”.

Le parti, dunque, si diranno addio: da capire se ci saranno i presupposti per una partenza anticipata di qualche mese o se si giungerà alla conclusione naturale del contratto tra la SSC Napoli e il difensore ex Roma e Inter.

Juan Jesus, tra le ipotesi un possibile ritorno in Brasile

Quale futuro per Juan Jesus, nel caso in cui dovesse essere confermata la decisione da parte del Napoli di non puntare sul difensore brasiliano?

Tra le ipotesi circolate nelle settimane scorse c’è un possibile ritorno proprio in Brasile, ma è chiaro che bisognerà aspettare l’evolversi della situazione per capire gli eventuali sviluppi.

Ciò che appare fuori discussione, invece, è la volontà da parte della SSC Napoli di rinforzare la propria difesa. Per questo, la speranza da parte di Conte e Manna è che si possa procedere quanto prima con Danilo, per poi capire chi tra Juan Jesus e Rafa Marin gli lascerà, nell’eventualità, il posto nell’organico a disposizione dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana.