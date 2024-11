Rinnovo Kvaratskhelia, svelata la strategia finale del Napoli: l’annuncio ufficiale

Il Napoli giocherà domenica contro la Roma, ma prima bisogna registrare l’annuncio ufficiale sul rinnovo di Kvaratskhelia.

Dopo la sosta di metà novembre dedicata agli impegni delle varie nazionali, di fatto, la luce dei riflettori è tornata ovviamente sul campionato. Anche perché nel prossimo turno di Serie A sono in calendario diverse partite molto importanti: da Milan-Juve, passando per Verona-Inter e Lazio-Bologna, a Napoli-Roma.

La squadra partenopea, infatti, ospiterà domenica prossima allo Stadio Diego Armando Maradona la squadra giallorossa che ha cambiato allenatore una settimana fa. Dopo il ko rimediato dalla loro Roma contro il Bologna, di fatto, i Friedkin hanno deciso di compiere l’avvicendamento tra Ivan Juric e Claudio Ranieri. Tra i giocatori a cui si affiderà Antonio Conte per battere il team capitolino bisogna sicuramente inserire Khvicha Kvaratskhelia. Nel frattempo, però, proprio sul futuro del calciatore georgiano bisogna registrare un annuncio ufficiale.

Rinnovo Kvaratskhelia, Giovanni Manna: “Vogliamo premiarlo, se lo merita”

Giovanni Manna, a margine dell’evento ‘Social Football Summit’, si è infatti soffermato così sulla situazione della trattativa per il rinnovo di Kvaratskhelia: “Vogliamo premiare quello che è stato il percorso di Kvara nel Napoli perché se lo merita. Vogliamo riconoscergli quello che ha fatto chiaro che poi ci sono tante dinamiche dove dobbiamo trovarci d’accordo. Non mi piace vivere questa situazione”.

Il direttore sportivo del Napoli ha poi concluso il suo intervento su Kvaratskhelia: “Ne abbiamo parlato, ma se non si risolve adesso ne parleremo a giugno: non abbiamo un arco temporale. Non vogliamo spostare l’attenzione su quello che non riguarda il campo, siamo d’accordo con il calciatore”.