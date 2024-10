LIVE – Milan-Napoli, le formazioni ufficiali: due esclusioni eccellenti per Fonseca

Milan e Napoli si affrontano per la decima giornata di Serie A al Giuseppe Meazza di Milano: segui la diretta testuale su SpazioNapoli

Carissimi lettori di SpazioNapoli, benvenuti alla diretta testuale di Milan-Napoli, dove seguiremo live la partita e aggiorneremo costantemente la pagina per aggiornarvi minuto dopo minuto. Il big match del turno infrasettimanale ha attirato polemiche, specialmente per le squalifiche di Theo Hernandez e Reijnders, i quali non hanno potuto scontare la giornata di squalifica contro il Bologna per via del rinvio.

Oltretutto, Fonseca arriva a questa sfida con diverse defezioni. Tra cui una dell’ultima ora. Infatti, Pulisic non è al meglio: febbre, quindi il tecnico l’ha lasciato fuori dai titolare per il big match. Si aggiunge anche l’infortunio di Gabbia a pochi giorni dalla partita, che ha costretto il tecnico a fare altre scelte per la difesa.

Il LIVE di Milan-Napoli

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA TESTUALE DEL MATCH (FISCHIO D’INIZIO ALLE ORE 20:45)

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Musah, Fofana; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Morata;

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia

Le parole di Politano nel pre-partita: “Sempre bello giocare questo tipo di partite in questo stadio. oggi ci veniamo da primi in classifica, vogliamo dimostrare di meritarcelo. Vincere oggi ci darebbe la spinta in più per provare a raggiungere obiettivi importanti. Ci sono altre squadre ma oggi sarebbe fondamentale vincere”