Neres, il Napoli procede: c’è un gesto significativo del Benfica

Il Napoli prosegue nella trattativa per David Neres: c’è un gesto significativo del Benfica che svela lo stato di quest’ultima.

Il Napoli continua a monitorare una serie di calciatori nel suo calciomercato, in attesa di cedere alcuni calciatori che non rientrato nei piani di Antonio Conte. In particolare, il Napoli sembra pronto a chiudere per Billy Gilmour e Marco Brescianini una volta concluse le cessioni di Jens Cajuste (ormai ad un passo dal Brentford) e di Gianluca Gaetano (su cui è duello fra Cagliari e Parma).

Non solo, perchè il Napoli punta gli occhi anche in altri reparti. In attacco, l’obiettivo numero uno per rinforzare la batteria degli esterni sembra essere diventato David Neres. Il brasiliano del Benfica sembra essere un profilo molto gradito al Conte e anche il calciatore stesso avrebbe già dato il suo sì al club partenopeo.

Neres-Napoli, arriva un indizio dal Benfica

Riporta le ultime novità al riguardo sul suo sito Alfredo Pedullà: secondo il giornalista, il giocatore avrebbe completamente sposato il progetto tecnico di Conte. Ad essere significativo nella trattativa, è il modo in cui il Benfica abbia abbassato le sue pretese. Il club portoghese chiede ora per la sua cessione circa 25 milioni, molti meno rispetto ai 35 più bonus chiesti un po’ di tempo fa.

Ora spetterà al Napoli procedere per il colpo. Neres rappresenterebbe un innesto molto importante per poter creare un nuovo tridente offensivo in grado di far sognare i tifosi. Con il suo estro, la sua velocità e i suoi funambolici dribbling potrebbe davvero accendere la piazza. Il Napoli dovrà però prima chiudere la trattativa e per farlo sarà molto importante ottenere i fondi necessari all’assalto decisivo dal calciomercato in uscita.

Non si può quindi escludere che questo acquisto possa essere collegato alla contemporanea cessione di Victor Osimhen, che con la sua clausola da 130 milioni rappresenterebbe decisamente una cessione in grado di sbloccare il mercato in entrata. Questo nodo sembra però lontano dall’essere risolto, dato che nessun club ha avanzato un’offerta vicino alla clausola del suo contratto. Questo al momento lascia un punto interrogativo su possibili colpi altri colpi dal costo elevato, essendo quella del nigeriano un’entrata preventivata dal club ma, al momento assente. Il Napoli prosegue con ottimismo comunque su tutte le altre trattative, con la speranza di risolvere questo nodo: il sogno Neres è più vivo che mai.