Napoli, Kepa non esclude Meret: può arrivare in azzurro in un caso

Kepa può arrivare a Napoli a prescindere dalla cessione o meno di Meret: può firmare in azzurro in un caso.

Tornano nuovamente i dubbi sul futuro di Alex Meret. Il portiere azzurro ha nuovamente mostrato qualche limite nel corso dell’amichevole contro il Girona, dove un suo clamoroso errore nella costruzione dal basso ha praticamente regalato il gol agli avversari. Da qui, sono tornate in ballo diverse voci sul suo futuro, due anni dopo alla turbolenta estate dove fu ad un passo dalla cessione allo Spezia.

Nel corso dell’estate 2022, il portiere friulano era stato infatti davvero vicino alla cessione visti i diversi dubbi su di lui. A rimpiazzarlo, sarebbe dovuto arrivare uno fra Keylor Navas e Kepa Arrizabalaga ma le difficoltà nel chiudere almeno una delle due operazione hanno portato alla permanenza di quello che è tutt’ora il portiere titolare azzurro.

Kepa, l’intreccio con Meret: può firmare in un caso

Due anni dopo, queste voci sono tornate e si parla nuovamente di un arrivo di Kepa al Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la trattativa per lui non sarebbe necessariamente un’alternativa a Meret, ma magari quella per un portiere in più. Piuttosto, il Napoli lo starebbe sondando come occasione di mercato, senza alcun contatto diretto al momento. Un’accelerata potrebbe arrivare qualora il giocatore decidesse di spalmare il suo ricco ingaggio da 6 milioni a stagione, circostanza che blocca ogni tentativo fin qui.

Kepa è infatti un portiere ai margini al Chelsea, squadra in cui è tornato dopo lo scorso anno in prestito al Real Madrid. Il portiere era stato acquistato dal club madrileno con lo scopo di sostituire l’infortunato Courtouis ma si è fatto poi scavalcare nelle gerarchie dall’ucraino Lunin. Per lui, comunque, la soddisfazione di poter sollevare al termine della stagione il trofeo della Champions League. Adesso, è chiamato a trovarsi una nuova sistemazione dopo che il club londinese ha acquistato anche il danese Nicolas Jorgensen fra i pali, chiudendogli ogni possibilità di avere spazio.

Il Napoli ci pensa, anche nell’ottica della situazione Meret. Il quotidiano riporta anche le difficoltà per il rinnovo del suo contratto, in scadenza nel 2025. La differenza fra club e entourage del giocatore non è però insormontabile, stanziandosi intorno ai 200-300 mila euro. Sarà comunque necessario ancora lavorarci un po’, in attesa di vederci più chiaro su tutte le idee del Napoli per il reparto dei portieri nella prossima stagione.