Juan Jesus e Natan, possibile cessione in Serie A: la situazione

Possibile cessione in Serie A per Juan Jesus e Natan: la situazione sui club interessati ai due difensori del Napoli.

Il Napoli ha ancora molto da fare nel mercato in uscita. Per il momento, le due cessioni più vicine alla conclusione sono quelle di Cajuste al Brentofrd e di Gaetano, che potrebbe andare al Cagliari dopo che è saltata l’operazione con il Parma.

Ma questi due addii saranno utili solo a poter fare spazio a centrocampo a giocatori come Brescianini e Gilmour, ma non ad esaurire tutte le cessioni necessarie in questo mercato. Bisognerà infatti risolvere soprattutto la intricata situazione di Victor Osimhen, il cui addio è necessario per fare spazio a Romelu Lukaku.

Juan Jesus e Natan, le ultime sulla loro cessione

Non solo: il club azzurro dovrà anche provvedere ad una decisione definitiva in merito al futuro dei due difensori centrali mancini presenti in rosa, cioè Natan e Juan Jesus. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino. Secondo il quotidiano, per Juan Jesus c’è stato solo un sondaggio da parte del Genoa, mentre Natan è stato chiesto in prestito dal Verona, formula però non gradita al Napoli.

Quindi, al momento, mancherebbe un’offerta concreta per il centrale dei due attualmente più in uscita. Per Natan, infatti, il quotidiano riporta che se le offerte per lui dovessero continuare a sussistere solo in prestiti, Conte potrebbe anche tenerlo con sé. Il suo è quindi un futuro ancora tutto da scrivere. Potrebbe essere un segnale di questo il tanto tempo dedicato dall’allenatore azzurro a lui nelle ultime settimane di ritiro: spesso i due sono stati visti discutere durante le sessioni di allenamento, con Conte che si è impegnato tanto nello spiegargli cosa vuole da lui. Il giocatore svolse anche una vera e propria seduta personalizzata dedicata al controllo e scarico del pallone, anche questa seguita da una lunga chiacchierata con il mister.

Non è ancora stata presa quindi alcuna decisione riguardo al pacchetto di difensori mancini azzurri. C’è da valutare anche quale ruolo svolgerà Olivera: si pensava ad un suo impiego da braccetto mancino con Spinazzola largo sulla corsia di metà campo, ma la possibile partenza di Mario Rui potrebbe anche ribaltare una simile prospettiva. Tale scelta potrebbe anche avere conseguenze sul futuro di Natan e Juan Jesus e, addirittura, su una possibile permanenza di entrambi. Sarà da valutare anche se il Napoli non possa scegliere di compiere un altro investimento sul reparto.