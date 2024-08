Gilmour sempre più vicino al Napoli: cosa manca per chiudere il colpo

Gilmour è vicino al Napoli: mancano davvero pochi dettagli per chiudere questa trattativa, tutte le ultime.

Il Napoli è pronto a chiudere nuovi colpi in questo calciomercato una volta concluse le operazioni in uscita necessarie a fare spazio ai calciatori in entrata. Una di queste, sembra davvero vicina alla conclusione: si tratta della cessione di Jesn Cajuste al Brentford. Le ultime di mercato segnalano un accordo totalmente concluso fra gli azzurri e il club inglese, con visite mediche già prenotate per lunedì.

Adesso il Napoli potrà così chiudere un colpo nel reparto di centrocampo, magari cercando di piazzare anche l’altro esubero nel reparto, Gianluca Gaetano. Per lui, però manca ancora l’accordo per la cessione: saltata la trattativa col Parma, resta ancora in corsa il Cagliari. Spettatori di questa situazione sono i loro due sostituti, Marco Brescianini e Billy Gilmour.

Gilmour verso il Napoli: cosa manca nella trattativa

Entrambe le due trattativa sembrano a buon punto. Non ancora del tutto chiusa, però, quella per Gilmour: secondo quanto riportato su X da Nicolò Schira, bisogna trovare l’accordo fra Napoli e Brighton. Concluso, invece, l’accordo col calciatore per un contratto da 1,8 mln all’anno.

Ulteriori dettagli sono riportati poi dall’edizione odierna del Corriere dello Sport: per l’accordo definitivo fra le due società manca poco, visto che il Brighton chiede una cifra di poco superiore ai 10 milioni già offerti dal Napoli. Manna, così, potrebbe inserire qualche bonus sulla parte fissa per accontentare queste richieste. Non appena il Brighton avrà accettato, Gilmour potrà così volare in Italia per le visite mediche e la firma con il club.

Quello di Gilmour sarebbe un acquisto davvero utile a fornire alla rosa azzurra un’alternativa a Lobotka, elemento che da anni manca all’interno dell’organico. Non solo, visto che insieme a lui rimane molto probabile anche l’arrivo di Brescianini. Per lui, il Napoli sarebbe pronto a chiudere per una cifra intorno ai 12 milioni di euro da corrispondere alla neo-retrocessa Frosinone. Si tratta, in questo caso, di un profilo più dinamico, utile a rivelarsi un vero e proprio jolly nello scacchiere di Conte.

Resta solo da attendere, perchè fin quando non arriverà l’ufficialità delle cessioni dei centrocampisti, nessuno di questi due colpi potrà mai essere chiuso. Per fortuna, tutto sembra andare in discesa nella trattativa per l’addio di Cajuste e c’è ottimismo anche per la cessione di Gaetano. Tutto da verificare, invece, il futuro di Folorunsho: ci potrebbe essere una vera e propria rivoluzione a metà campo.