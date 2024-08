Folorunsho, quattro squadre di Serie A su di lui: spunta anche una big

Quattro squadre di Serie A hanno puntato Michael Folorunsho: spunta anche un top club sul centrocampista del Napoli.

Le ultime ore di mercato in casa Napoli si stanno rivelando incredibilmente frenetiche, fra cessioni in dirittura d’arrivo e altri acquisti pronti a rilevarli. Ci sono però anche le situazioni di alcuni calciatori azzurri abbastanza enigmatiche, per cui non sembra ancora essere stata presa una decisioni definitiva fra permanenza e addio.

Rientra sicuramente fra questi Michael Folorunsho. Il centrocampista, di ritorno al Napoli dal prestito al Verona, sembrava poter essere un asso nella manica importante per Conte, ma nei giorni scorsi Michele Criscitiello ha annunciato come in realtà gli azzurri avessero già concluso la sua cessione all’Atalanta per 15 milioni più 3 di bonus. L’operazione è saltata soltanto per l’infortunio dell’attaccante bergamasco Gianluca Scamacca, che ha costretto il club ad investire questa somma per un nuovo bomber al suo posto.

Folorunsho, futuro in dubbio: quattro squadre su di lui

La voce di questa trattativa saltata ha fatto emergere delle incertezze sul suo futuro, confermate anche oggi da portale Tuttomercatoweb. Secondo il sito, spetterà ad Antonio Conte la decisione finale sul futuro di Folorunsho. Per il momento, l’allenatore non ha posto nessun veto sulla cessione, mentre Folorunsho sarebbe felice di restare a condizione di avere la sua fiducia. I club su di lui sarebbero ben quattro.

Potrebbe infatti esserci, secondo il portale, un ritorno dell’Atalanta su di lui dopo aver risolto la questione bomber acquistando Mateo Retegui. Non è però l’unica, essendoci altri tre club in osservazione: la Fiorentina (la quale non è ancora riuscita a chiudere per Tessmann), la Lazio (che ha chiesto informazioni nelle scorse ore all’agente) e addirittura il Milan. Il club rossonero però dovrebbe prima chiudere una cessione nel reparto di metà campo, ma a quel punto potrebbe davvero fare un tentativo.

La valutazione del Napoli resta sui 15 milioni di euro, le altre squadre, nel frattempo, iniziano a pensarci sempre di più. Si tratta, d’altronde, di un calciatore che ha fatto davvero bene nell’ultima stagione di Serie A: dopo un ‘ottima annata in prestito al Bari, nella scorsa stagione ha avuto la sua prima avventura in Serie A con la maglia dell’Hellas Verona, Folorunsho ha disputato un ottimo campionato, chiuso con 5 gol in 34 presenze, convincendo il ct Luciano Spalletti a convocarlo per gli Europei in Germania. Adesso il grande bivio della sua carriera, le prossime settimane chiariranno la scelta.