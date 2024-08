Calciomercato Napoli, tutto fatto per la cessione: fissate le visite mediche

Il Napoli ha concluso una cessione: sono state anche fissate le visite mediche, tutto fatto per l’addio agli azzurri.

Le prossime ore di mercato potrebbe regalare una serie di operazioni in uscita in casa Napoli. Il club azzurro conta di piazzare una serie di esuberi che non rientrano più nei piani di Conte per poi poterli sostituire con nuove forze fresche dal mercato in entrata. In particolare, il reparto che sembra essere più coinvolto dai movimenti sembra essere il centrocampo: sono già pronti infatti gli acquisti di Billy Gilmour e Marco Brescianini.

Questi due non potranno però arrivare senza che sia stato piazzato almeno uno fra gli esuberi del reparto. I calciatori destinati a lasciare sono Gianluca Gaetano e Jens Cajuste. Se per il primo la trattativa per la cessione al Parma sembra aver subito una brusca frenata, per il secondo sembra tutto in via di conclusione.

Napoli, Cajuste lascia: fissate le visite col Brentford

Come riporta su X Fabrizio Romano, è infatti tutto fatto per la cessione di Cajuste al Brentford. L’operazione si farà in prestito con diritto di riscatto (che potrebbe diventare obbligo a determinate condizioni) intorno ai 10 milioni di euro. Le visite mediche in Inghilterra sono state fissate per la giornata di lunedì.

Finisce così dopo solo un anno l’esperienza napoletana del centrocampista svedese, arrivato con grandi speranze e invece subito via fra la delusione generale. Il Napoli lo ha acquistato dal Reims nella scorsa estate per 10 milioni di euro con il compito di non far rimpiangere durante la sua assenza per la Coppa d’Africa Frank Anguissa. Il suo rendimento, però, non si è mai rivelato del tutto convincente. Nonostante qualche buona prova del suo talento, così, arriverà l’addio al Napoli dopo solo un anno.

Una scelta dolorosa, ma necessaria per poter recuperare immediatamente la cifra investita nella scorsa stagione. Il ragionamento è stato applicato con grande coerenza anche rispetto all’altro e più fragoroso flop dello scorso calciomercato, cioè Jesper Lindstrom. Anche il danese, è stato ceduto dopo solo una stagione con la maglia del Napoli, anche lui in direzione Premier League (ma all’Everton). Cajuste, invece, giocherà per il Brentford, squadra che ha terminato lo scorso campionato inglese in sedicesima posizione. Ad agevolare il suo ambientamento nel nuovo campionato, sarà la fitta colonia di giocatori nordici presenti nel club, anche se nessuno svedese come lui. Gli si può sicuramente augurare un grande in bocca al lupo per la nuova avventura.