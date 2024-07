Lascia il Napoli ma resta in Serie A: sarà subito titolare

Il Napoli sta conducendo una campagna acquisti molto importante, con acquisti e cessioni mirate: deciso il futuro di un altro calciatore.

L’arrivo di Antonio Conte al Napoli ha cambiato un po’ i piani rispetto alla passata stagione e rispetto a ciò che si poteva pensare per il nuovo corso azzurro. Giovanni Manna si è messo subito all’opera e oltre a nuovi acquisti già chiusi e che tra domani e dopodomani diventeranno ufficiali, le novità importanti riguardano anche le cessioni e i calciatori che, invece, non sono stati riconfermati nella nuova rosa.

Il mercato del Napoli sarà fatto anche di molti addii e diversi calciatori possono restare in Serie A per giocarsi le proprie chance di vestire ancora maglie di grande livello e ritagliarsi uno spazio importante.

Calciomercato Napoli, addio già ufficiale: resta in Serie A

Il Napoli ha deciso di non riscattare Pierluigi Gollini dall’Atalanta e ora il portiere bolognese sta cercando un’altra strada ancora in Serie A. Nei suoi anni in azzurro è stato protagonista in diverse circostanze, nonostante il ruolo da secondo portiere. Alle spalle di Alex Meret è stato decisivo per lo spogliatoio, ha fatto da collante nei momenti di difficoltà ed entrato nel cuore di tutti i tifosi azzurri con parate importanti ma soprattutto perché è stato anche lui il portiere del terzo Scudetto.

Il mancato riscatto di Gollini ha provocato anche un po’ di polemiche tra alcuni tifosi ma ora il classe ’95 è pronto a ricominciare ancora dalla Serie A. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, infatti, il Monza vuole Gollini per sostituire Di Gregorio.

In realtà il sogno della società brianzola è quello di affidare i pali a Wojcech Szczesny, espertissimo portiere della Juventus che ora si vede le porte bloccate proprio dal nuovo acquisto bianconero. Il polacco non è convinto della destinazione e sta prendendo tempo per capire se si apriranno nuove possibilità, e intanto il Monza prova a mettersi al riparo.

Gollini al Monza sarebbe un colpo importantissimo per la squadra di Alessandro Nesta. Affiderebbero i pali a un portiere esperto, un leader e tecnicamente molto forte. La trattativa tra Monza e Atalanta sta andando avanti da qualche giorno e probabilmente si chiuderà a titolo definitivo per una cifra vicina ai 5 milioni di euro.

Il posto di Gollini al Napoli, invece, dovrebbe essere occupato da Elia Caprile, lo scorso anno a Empoli e desideroso di allenarsi con il gruppo azzurro e porre Antonio Conte nelle condizioni di dover decidere tra lui e Alex Meret per la titolarità.