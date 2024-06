Il Napoli nelle prossime ore potrebbe sferrare il colpo decisivo per uno dei possibili colpi di questo mercato, ovvero Federico Chiesa.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis, di fatto, sta attuando una vera e propria rivoluzione tecnica. Il patron partenopeo, dopo una stagione davvero deludente (la peggiore della sua era da presidente azzurro), ha prima chiamato Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo e poi ha ingaggiato Antonio Conte come nuova guida tecnica della squadra campana.

Proprio nella giornata di ieri, infatti, c’è stato l’annuncio ufficiale da parte di Aurelio De Laurentiis dell’ingaggio del tecnico pugliese come nuovo allenatore del Napoli. Una volta che si è dato per scontato l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina azzurra, ovviamente, intorno al club partenopeo sono circolati diversi nomi ‘vicini’ all’ex tecnico di Juve ed Inter. Tra questi bisogna sicuramente inserire Federico Chiesa, visto che il suo nome sarebbe stato fatto proprio dall’allenatore pugliese. Presto il suo agente sarà in Italia e potrebbe essere la volta buona per un summit con il club partenopeo.

Calciomercato Napoli, incontro a Roma tra i dirigenti azzurri e l’agente di Federico Chiesa

Da qualche giorno, il profilo del giocatore offensivo è stato più volte accostato al Napoli e nelle prossime ore potrebbe avvenire anche un incontro tra le parti. Secondo quanto raccolto dalla redazione del portale ‘tuttomercatoweb.com’, infatti, Fali Ramadani (ovvero l’agente di Federico Chiesa) è atteso a Roma, per incontrare anche i dirigenti del club partenopeo.

Il giocatore della Juventus, dunque, potrebbe essere il grande colpo del calciomercato del Napoli. Anche se c’è da vedere se verrà preso a prescindere dal futuro di Khvicha Kvaratskhelia. In molti, infatti, pensano che Federico Chiesa arriverà in azzurro solo in caso di una cessione del geogiano al PSG per circa 100 milioni di euro.

Tuttavia, oltre all’incontro con il Napoli, c’è da dire che Fali Ramadani in questi giorni che trascorrerà nella Capitale incontrerà anche la Roma. Anche la squadra di Daniele De Rossi, quindi, è nella corsa per acquisire le prestazioni di Federico Chiesa, il quale difficilmente rinnoverà il suo contratto contro la Juventus.

Chiesa: quanto chiede la Juventus

Quanto chiede la Juventus per il cartellino di Federico Chiesa? A tal riguardo, il sito di Sport Mediaset fa sapere che la società bianconera chiederebbe non meno di 25 milioni di euro per cederlo.

Il contratto dell’attaccante con la ‘Vecchia Signora’, infatti, scadrà l’anno prossimo e, almeno per il momento, non ci sarebbero margini per un suo prolungamento. La Juventus, di fatto, non può permettersi il lusso di perdere a zero l’anno prossimo un calciatore come Federico Chiesa. Le prossime settimane, dunque, saranno decisive per il futuro di uno dei perni dell’Italia di Luciano Spalletti.