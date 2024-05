Giuffredi senza dubbio sul futuro degli altri assistiti: novità su Politano, Gaetano e Folorunsho

L’agente Mario Giuffredi ha annunciato le novità in merito al futuro degli altri suoi assistiti al Napoli: le parole su Politano, Gaetano e Folorunsho.

Ha scosso profondamente l’ambiente Napoli l’annuncio relativo all’addio di Giovanni Di Lorenzo. Tale volontà è stata ribadita anche da Mario Giuffredi, suo agente, anche in occasione della conferenza stampa di presentazione di oggi del trofeo AEG.

L’agente ha così affermato come sia irremovibile la decisione del capitano azzurro di lasciare Napoli, anche nel caso in cui dovesse arrivare Antonio Conte come prossimo allenatore. L’agente ha rilasciato poi ulteriori rivelazioni anche sui tanti altri calciatori suoi assistiti al Napoli.

Giuffredi senza dubbi: le parole su Politano, Folorunsho e Gaetano

L’agente si è espresso senza alcun dubbio soprattutto su Matteo Politano: “Di Politano non si è mai parlato perchè sta bene qua”. Ha parlato poi anche di altri suoi assistiti di ritorno dai prestiti in altri lidi.

Su Folorunsho, l’agente ha affermato: ” Il Napoli punta e crede in lui, il suo futuro sarà in maglia azzurra. Ce ne saranno quindi altri di miei assistiti al Napoli“. Qualche dubbio, invece, ancora sul futuro di Gaetano: “Credo sia ad un bivio: o il Napoli punta su di lui, oppure sarà ceduto“.