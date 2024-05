Futuro Cheddira, Napoli o nuovo prestito? Arriva l’annuncio dell’agente

Nuovo annuncio da parte dell’agente di Walid Cheddira, attaccante di proprietà del Napoli ma reduce da una stagione in prestito al Frosinone.

Si attendono le decisioni e le valutazioni più approfondite riguardanti il futuro di Walid Cheddira, attaccante marocchino acquistato dal Napoli nella scorsa estate dal Bari dopo un’ottima stagione in Serie B. Il calciatore è stato girato immediatamente dopo in prestito al Frosinone, dove ha effettuato la sua prima stagione in carriera in Serie A.

La sua stagione col club ciociaro si è chiusa con la, sportivamente parlando, drammatica retrocessione maturata negli ultimi minuti della giornata conclusiva della massima serie. Tutto sommato, a livello personale non è stata però così negativa la stagione dell’attaccante, il quale ha realizzato 7 gol in totale, quasi tutti nel girone di ritorno. Rimane ancora da chiarire, comunque, il suo futuro fra permanenza al Napoli e nuovo prestito.

Cheddira-Napoli, l’annuncio dell’agente

La scelta, infatti, non sembra scontata: viva era infatti l’ipotesi di una permanenza di Cheddira al Napoli per sostituire Simeone come bomber di scorta. Si è espresso così meglio al riguardo il suo agente Bruno Di Napoli, intervenuto nel corso di “1 Football club“, in onda su Radio Punto Nuovo.

Il procuratore ha subito espresso la sua soddisfazione per la stagione del suo assistito, in quanto la prima per lui in Serie A. Si spiega così la crescita avuta nel finale di stagione, dopo aver acquisito una maggiore conoscenza con questa. Sul futuro invece, al momento ancora nessuna decisione: “Al momento non abbiamo ancora incontrato il direttore Manna. Aspettiamo il Napoli che, in questo momento, avrà altre priorità. Quando arriverà il momento, saremo ben felici di incontrarli“.

Riguardo alla possibile decisione, anche qui c’è ancora aria di attesa: “Intanto, è un giocatore di proprietà del Napoli. Possiamo cercare un dialogo con il club, ma la volontà è della proprietà, che dovrà anche consentire la crescita del ragazzo. Al momento possiamo solo aspettare, in generale, comunque, bisogna sempre alzare l’asticella e confrontarsi“. Si attende, quindi, l’ufficialità, tra gli altri, anche del nuovo allenatore prima di avere una scelta più precisa al riguardo.

L’agente si è comunque espresso con parole positive circa il legame con il club azzurro: “Essere acquistati dal Napoli, vuol dire che il calciatore ha espresso il suo valore. Già questo è motivo di grande orgoglio. Ha dimostrato di poter stare in Serie A e ha grandi margini di crescita“