“Conte infuriato”, c’è una notizia sul Napoli che gli ha dato molto fastidio

In attesa dell’arrivo dell’annuncio ufficiale del suo approdo a Napoli, Antonio conte si è infuriato per alcune indiscrezioni che riguardano il suo contratto.

Aurelio De Laurentiis ha annunciato al convegno di lunedì scorso ‘L’Italia è un paese razzista?’ che ci vorranno circa dieci giorni per annunciare il nuovo allenatore del Napoli, anche se si ha la forte sensazione che l’annuncio ufficiale possa arrivare qualche giorno prima. Il designato del patron partenopeo, di fatto, è Antonio Conte.



Le parti, infatti, sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli di un contratto da ben 60 milioni di euro lordi in tre anni, comprensivi dello stipendio dello staff di tutto rispetto che porterà con sé Antonio Conte sotto l’ombra del Vesuvio. Tuttavia, proprio in questi ultimi minuti, bisogna registrare una fortissima arrabbiatura da parte dell’allenatore pugliese.

Napoli, Antonio Conte furioso per le voci su una clausola: ecco tutti ù i dettagli

Secondo quanto riportato da Ciro Venerato, giornalista della ‘RAI’, nel corso del TGR, Antonio Conte è andato su tutte le furie quando ha letto dell’inserimento nel suo contratto di una possibile clausola di addio anticipato dopo una sola stagione sulla panchina del Napoli, visto che tale ipotesi è assolutamente falsa.

Il tecnico pugliese, di fatto, ha accettato un contratto secco di tre anni ed ha tantissima voglia di riabbracciare i suoi nuovi sostenitori. Antonio Conte, inoltre, avrebbe indicato in Khvicha Kvaratskhelia e Giovanni Di Lorenzo (con il quale avrebbe avuto già un contatto telefonico) i punti fermi del suo Napoli.

I tifosi del Napoli, dunque, dovranno aspettare solo qualche giorno per l’annuncio ufficiale dell’ingaggio di Antonio Conte da parte di Aurelio De Laurentiis. La scelta del tecnico pugliese, di fatto, è stata presa per rimediare ad una stagione davvero traumatica per i colori azzurri. Nessuno, infatti, pensava che la squadra campione d’Italia in carica terminasse il campionato di quest’anno al decimo posto.

Aurelio De Laurentiis, inoltre, con l’arrivo di Antonio Conte vuole l’assoluta certezza che l’anno prossimo il suo Napoli riesca a qualificarsi nuovamente per la Champions League. Il club partenopeo, vista la sua strategia economica basata sull’autofinanziamento, non può permettersi di saltare per due anni di fila la partecipazione alla massima competizione europea per club, considerando anche il fatto che con il nuovo format ci sono ancora più introiti a disposizione per la squadra che ne fanno parte.