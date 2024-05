Conte sempre più vicino al Napoli: l’allenatore leccese ed il suo entourage hanno firmato una clausola per il futuro.

Antonio Conte è sempre più vicino al Napoli: dopo che la pista Gasperini si è definitivamente congelata, la dirigenza azzurra ha deciso di puntare fortemente sul profilo dell’allenatore leccese. L’ex Inter è pronto a rilanciarsi ed a rilanciare il Napoli nel calcio che conta dopo la deludente stagione, appena conclusa.

Sullo sfondo Pioli ed Italiano sono destinati a rimanere soltanto suggestioni: il primo si è appena separato dal Milan, il secondo ha perso un’altra finale di Conference League e sembra essere destinato a diventare il prossimo allenatore del Bologna, impegnato nella prossima stagione in Champions League.

Conte verso la firma, ecco di cosa si tratta la clausola

Conte è disposto a sposare il progetto azzurro a patto di alcune promesse di mercato che la società sembrerebbe aver fatto affinchè il mister salentino possa lavorare tranquillamente con i propri calciatori a disposizione così da avviare immediatamente il progetto di ricostruzione del club campano.

La società partenopea è felice di accogliere una personalità come Conte sotto l’ombra del Vesuvio: una vera e propria boccata d’ossigeno per la tifoseria dopo un anno difficile. L’ex Juve è pronto a sedersi sulla panchina del Napoli, ad una condizione: firmata la clausola che deciderà il proprio futuro.

Per farsì che tutto funzioni perfettamente e che le due forti personalità come Conte e De Laurentiis non si scontrino, l’ex allenatore dell’Italia ha già firmato una clausola per il suo futuro. Secondo quanto riportato da “Il Mattino”, Conte avrebbe accettato una clausola liberatoria che consiste in un’eventuale separazione alla fine della prima stagione, senza penali.

Una scelta che mette d’accordo tutti con l’auspicio, ovviamente, che ciò non accada realmente e che il nuovo Napoli targato Conte possa immediatamente tornare ad essere competitivo, cercando di sfruttare il fatto che ci saranno poche partite data la mancata partecipazione alle coppe europee.

Mancano adesso alcuni dettagli per chiudere definitivamente l’affare Conte: De Laurentiis, però, non ha fretta. Il presidente del Napoli tornerà nelle prossime ore, da Ibiza in cui ha tenuto una serie di incontri con l’ad Chiavelli, Conte, Manna ed i vari avvocati, La volontà di farlo sedere sulla panchina azzurra è forte: in questo momento sembra sia soltanto una questione di tempo. I prossimi aggiornamenti sulla questione, saranno indicativi per il futuro del Napoli.