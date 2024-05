Manna stregato, vuole regalarlo a Conte: duello di mercato con la Lazio

Il Napoli lavora su diversi profili per rinforzare la rosa. Il nuovo direttore sportivo punta forte sul talento di un giovane inglese, che piace alla Lazio

La Serie A è giunta al termine, il calciomercato è ormai alle porte, e in casa Napoli sono in corso diverse valutazioni in vista della prossima stagione. I dubbi sono molteplici, quello più vicino ad essere sciolto riguarda la questione nuovo allenatore, con Antonio Conte vicino alla firma: ciò che preoccupa maggiormente è la scelta dei giocatori da consegnare al futuro tecnico azzurro.

Le prestazioni degli ex campioni d’Italia son state ampiamente al di sotto delle aspettative, e il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto ad attuare una rivoluzione totale. Quest’ultimo, insieme al nuovo ds Giovanni Manna, starebbe studiando i primi colpi da concretizzare per potenziare la rosa. Nella giornata odierna è stato riaccostato agli azzurri un nome importante per l’attacco, che nella stagione appena conclusa si è rilanciato dopo aver attraversato un periodo molto complicato.

Napoli, Manna vuole Mason Greenwood, concorrenza concreta della Lazio

Nel corso della giornata odierna, il giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedulla, attraverso il proprio canale Youtube, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni riguardo Mason Greenwood e i club interessati all’acquisto dell’inglese, tra cui il Napoli:

Dall’Italia ci sono tre società che hanno sondato Greenwood. La Juve ha fatto dei sondaggi ma piace molto anche a Manna, che deve garantire a Conte dei ricambi sugli esterni, ricambi prestigiosi. Chiesa sarebbe per Conte un arma di classe. Al Napoli devi valutare la posizione di Raspadori. Poi hai Politano, hai fatto un investimento per Lindstrom. Da quello che mi risulta Lotito ci sta provando con Mason Greenwood, al Manchester ci sono valutazioni in corso anche in vista dell’allenatore che verrà. La Lazio nelle ultime ore ha mosso ulteriori passi, si è informata: quanto costa Greenwood? Costa. Anderson è andato via da un pezzo. Su Isaksen devi puntarci ma ti serve un altro esterno.

In Spagna, con la maglia del Getafe, Greenwood ha saputo rilanciarsi dopo un periodo terribile dal punto di vista mediatico, a seguito dell’arresto dopo la denuncia di stupro e violenza aggravata della fidanzata.

In Liga, è sceso in campo in 33 occasioni, segnando 8 gol e fornendo 6 assis, a cui si sommano le 2 reti in Coppa del Re. Una stagione in doppia cifra giocando sia come ala destra che come punta centrale, e all’occorrenza anche come ala sinistra. Il Napoli e Manna ci pensano, ma la concorrenza per l’inglese è agguerrita.