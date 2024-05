“Il Napoli ha sondato Modric”: l’assurda rivelazione sul mercato

Il Napoli vuole essere protagonista sul mercato. Un’indiscrezione delle ultime ore parla di un sondaggio per un campione di caratura mondiale

Il Napoli è alla ricerca di nuovi profili da inserire nella rosa del prossimo anno. Dopo aver annunciato ufficialmente il nuovo ds, Giovanni Manna, si guarda al mercato per scovare nuove opportunità. Con il cambio allenatore, che con ogni probabilità vedrà avvicendarsi sulla panchina azzurra Antonio Conte, molti calciatori non sono più sicuri della permanenza. Inoltre, gli addii certi di Piotr Zielinski, destinazione Inter, e Victor Osimhen, desideroso di cimentarsi in una nuova esperienza, impongono l’acquisto di calciatori all’altezza, pronti sin da subito. Una clamorosa indiscrezione delle ultime ore parla dell’interessamento dei partenopei per un campione di caratura internazionale, che andrebbe a ricoprire il ruolo del numero 20 polacco.

Napoli, clamorosa idea Modric per il centrocampo, sondaggio della presidenza

Nel corso della giornata odierna, il giornalista del Corriere dello Sport, Fabio Mandarini, è intervenuto ai microfoni del programma “Tiro a Giro” su Radio Amore Campania, parlando in generale del calciomercato del Napoli sin qui, e svelando un clamoroso retroscena che riguarda un tentativo di approccio azzurro nei confronti del pallone d’oro Luka Modric, leggenda del Real Madrid e della nazionale croata:

Il Napoli ha sondato Luka Modric, ma pare che il calciatore voglia rinnovare con il Real. Si parla di Buongiorno, Sudakov e nomi di prospettiva come Lucca e Brescianini. Lucca non sarà il sostituto di Osimhen, ma la vera richiesta di Conte è che non vengano ceduti i migliori.

Il Napoli ha provato ad approcciare uno dei migliori centrocampisti in circolazione degli ultimi anni. Modric è un campione senza tempo, che con la maglia dei blancos ha vinto tutti i trofei disponibili, persino il pallone d’oro nel 2018, il massimo riconoscimento riservato ad un calciatore.

Gli azzurri rivoluzioneranno tutti i reparti, con un occhio di riguardo per il centrocampo, che, come detto, saluterà dopo otto anni Zielinski, oltre ai vari Dendoncker e Traorè, che non hanno lasciato il segno e quasi sicuramente torneranno alle rispettive basi. Le intenzioni del campione croato, ad oggi, sembrano quelle di concludere la carriera in quel di Madrid, davanti al pubblico che ha contribuito a renderlo grande. Qualora dovessero esserci novità, il Napoli si farà trovare pronto: il classe ’85 farebbe comodo a qualsiasi squadra, specialmente agli azzurri che devono rifondarsi attorno a figure carismatiche, pronte a caricarsi la squadra sulle spalle nel momento del bisogno.