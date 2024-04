Calciomercato Napoli, super investimento in difesa: l’idea di De Laurentiis

Il Napoli è pronto ad investire una super cifra in difesa: svelata l’idea di De Laurentiis per rimediare alle crepe del reparto difensivo.

Il Napoli dovrà necessariamente cambiare molto nel prossimo calciomercato vista la disastrosa stagione giocata quest’anno. Gli azzurri vedono ancora in dubbio un piazzamento alle prossime coppe europee ma, in ogni caso, è innegabile che il rendimento offerto da tanti calciatori sia sotto alla media, ad un punto da richiedere radicali cambiamenti alla squadra che scenderà in campo nella prossima annata.

Il reparto più coinvolto dai problemi è indubbiamente quello difensivo. La partenza di Kim Min-Jae, leader difensivo del gruppo che ha conquistato lo Scudetto del corso anno, ha inciso tantissimo sull’equilibrio dell’assetto azzurro. Tante le colpe della società nel non riuscire a rimpiazzarlo adeguatamente: colui che è arrivato dal mercato come suo sostituto, Natan, ha man mano perso il posto da titolare e adesso sembra essere scivolato come ultima alternativa della difesa azzurra.

Calciomercato Napoli, le idee per la difesa

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport prova, così, a fare il punto sul possibile difensore che il Napoli potrebbe acquistare dal mercato. Tanti i nomi circolati negli ultimi giorni e nelle ultime ore ma sembra davvero pressoché certo che il club azzurro farà un investimento nel reparto nella prossima estate.

Secondo il quotidiano, il Napoli avrà a disposizione un cospicuo bilancio da investire sul mercato, derivante dai bilanci positivi del club e dal guadagno che deriverà dalla cessione di Victor Osimhen. Quest’ultima farà fruttare alle casse azzurre un guadagno non inferiore ai 100 milioni di euro, di cui solo una parte verrà investita per il suo sostituto (i nomi in cima sono quelli di David del Lille e Gimenez del Feyenoord). In più, il tesoretto potrebbe aumentare al netto di altre cessioni, per un totale che potrebbe arrivare a toccare anche i 150 milioni.

L’altro grande obiettivo del Napoli è però, come detto, rinforzare la difesa: diventa logico pensare quindi ad un grande investimento per il reparto. I nomi valutati dal club sono tutti profili piuttosto costosi, ma raggiungibili con una grande offerta: Alessandro Buongiorno del Torino, Giorgio Scalvini dell’ Atalanta, Jean-Claire Todibo del Nizza e David Hancko del Feyenoord.

Potrebbe, quindi, finalmente arrivare un grande colpo nel reparto. Ciò sarebbe fondamentale: gli azzurri necessitano troppo di un rinnovamento nel reparto difensivo, che comporti l’arrivo di un nuovo leader, ma anche di nuove alternative. Ci sarà, quindi, solo da aspettare per vedere quale di questi nomi arriverà o se oppure a spuntarla sarà un outsider.