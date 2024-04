Anniversario Scudetto Napoli, bellissima iniziativa in città: “Presente anche Spalletti”

Il 4 maggio è prevista l’uscita del film “Sarò con Te” che ripercorrerà la stagione del Napoli che ha portato alla vittoria dello scudetto. A tal proposito, sono in arrivo nuovi aggiornamenti.

La passata stagione è entrata di diritto nella storia del Napoli. Il tricolore in Campania mancava da ben trentatré anni, motivo per il quale è stato accolto nel migliore dei modi. Luciano Spalletti e i calciatori sono stati protagonisti di una cavalcata incredibile, destinata ad entrare negli archivi della Serie A e non solo.

A tal proposito, vista l’importanza del traguardo, il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di omaggiare il tutto con un film inedito. Quest’ultimo sarà intitolato “Sarò con Te” e debutterà nelle sale cinematografiche il prossimo 4 maggio. La data non è stata scelta a caso, ma proprio in quel giorno verrà celebrato l’anniversario per la vittoria dello Scudetto. Si tratta, quindi, di una produzione inedita che coinvolgerà i tantissimi tifosi che hanno sostenuto ed accompagnato la squadra nei mesi scorsi.

Anniversario Scudetto, iniziativa del Napoli: l’idea di De Laurentiis

Come riportato da “La Repubblica” il prossimo 4 maggio, Napoli ed il Napoli festeggeranno l’anniversario dello scudetto conquistato nella passata stagione. Il debutto è previsto in diverse sale cinematografiche, in modo tale da consentire ai tanti tifosi di assistere allo spettacolo ideato da Aurelio De Laurentiis e non solo. Di seguito gli aggiornamenti riportati dal quotidiano.

“Da ieri è possibile acquistare i biglietti per il film sulla vittoria del terzo scudetto del Napoli, prodotto dalla Filmauro di Aurelio De Laurentiis. Dodici euro il costo del biglietto, più i diritti di prevendita. L’uscita nelle sale di tutta Italia di “Sarò con te” è prevista per il 4 maggio, nel giorno del primo anniversario della conquista del tricolore. Dovrebbe esserci però in precedenza — venerdì 2 maggio — anche una proiezione in anteprima in città con la partecipazione di tutti i giocatori e anche di Luciano Spalletti. Per questo il presidente ha chiesto alla Lega il posticipo al lunedì successivo della sfida di campionato degli azzurri, in programma per uno scherzo del calendario proprio in Friuli”.

Nonostante la stagione in corso non sia stata delle migliori, una piazza come Napoli merita di continuare a festeggiare lo scudetto arrivato nella passata stagione. Il presidente Aurelio De Laurentiis lo sa, motivo per il quale ha deciso di consentire ai sostenitori di provare nuovamente le emozioni provate nell’ultima annata calcistica

Per scoprire le sale che proietteranno il film e comprare il biglietto per “Sarò con te”, clicca qui.