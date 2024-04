De Maggio svela: “Richiesta di Conte al suo staff. Il Napoli ha anche un piano C”

Per Valter De Maggio sono giorni chiave nell’economia dell’affare tra il Napoli e Conte, il quale avrebbe avanzato richieste specifiche. Il Napoli ha pronto anche un piano C.

Il Napoli sta sondando sempre più insistentemente il terreno che porta ad Antonio Conte. A sette giornate dalla fine di un campionato ampiamente sotto le aspettative, la società di Aurelio De Laurentiis si sta guardando intorno, alla ricerca di un profilo di spessore a cui affidare la panchina dei campioni d’Italia uscenti per la prossima stagione. In cima alla lista dei desideri del patron azzurro c’è l’ex tecnico di Inter e Juventus, che dopo l’esperienza inglese al Tottenham culminata con l’esonero nel maggio del 2023, è pronto a rimettersi in gioco in una piazza importante. Secondo Valter De Maggio, direttore di radio Kiss Kiss Napoli, questi sono giorni decisivi per la scelta cinquantaquattrenne leccese. Nel caso in cui non si arrivasse ad un accordo, per il Napoli sarebbe già pronta l’alternativa.

Conte ha chiesto riservatezza a chi gli sta vicino, il piano C del Napoli è Calzona

Il direttore di Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, durante la messa in onda odierna del programma Radio Goal, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni che riguardano il futuro di Antonio Conte e del Napoli:

Conte? Sono giorni importantissimi, forse decisivi. L’allenatore ha chiesto a tutti i componenti del suo staff, alla sua famiglia e ai suoi amici più stretti la massima riservatezza sul suo futuro. Se Conte non dovesse accettare l’offerta del Napoli non ci sarà un piano B, ma un piano C: Ciccio Calzona

È dallo scorso ottobre che il patron azzurro prova a convincere Conte ad accettare l’incarico di allenatore del Napoli. D’altro canto, il profilo dell’ex Tottenham è uno dei più appetibili, se non il più appetibile, sul mercato. Il suo curriculum parla da se: 3 scudetti di fila alla Juventus tra il 2011 e il 2014, una Premier e una coppa d’Inghilterra con il Chelsea tra il 2016 e il 2018 ed infine il campionato conquistato con l’Inter nell’annata 2020/2021.

Se il Napoli vuole ricostruire, Conte è l’uomo giusto. Nel caso in cui il matrimonio non dovesse concretizzarsi, gli azzurri potrebbero riconfermare Calzona, che nel corso della nefasta stagione partenopea è parso il più adatto alla guida tecnica, quantomeno più di Garcia e Mazzarri. Il presidente De Laurentiis è ad un bivio: la scelta da prendere nelle prossime settimane sarà decisiva per la stagione della rivoluzione.