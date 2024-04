Conte al Napoli, ingaggio super e non solo: svelate le richieste del tecnico

Antonio Conte resta il sogno di De Laurentiis per il prossimo anno: svelate le richieste del tecnico per sedere sulla panchina del Napoli.

Il Napoli si prepara alla rivoluzione in estate. La squadra campione d’Italia in carica ha tradito ogni aspettativa in questa stagione. Per questo motivo, in estate ci sarà bisogno di una vera e propria rivoluzione.

Aurelio De Laurentiis, dopo aver sbagliato praticamente ogni scelta dopo la vittoria dello scudetto, è pronto a mettere mano sulla squadra in maniera sostanziale per provare ad invertire la rotta e recuperare il gap dalle squadre di testa.

Il Napoli entrerà in una nuova era. In città è atteso l’arrivo di Giovanni Manna dalla Juventus come ds. Mauro Meluso, dunque, d0vrebbe lasciare il club dopo appena una stagione, nel caso in cui non ci fosse spazio per lui nell’organigramma con un altro ruolo. Il prossima anno, poi, il Napoli avrà un nuovo allenatore. De Laurentiis non può permettersi di sbagliare nuovamente la scelta e per questo motivo sta puntando il miglior allenatore disponibile sulla piazza: Antonio Conte.

De Laurentiis vuole Conte: svelate le richieste del tecnico

Portare Antonio Conte al Napoli non è certamente un’impresa facile. Aurelio De Laurentiis, però, ha abituato nel corso degli anni a dei colpi di teatro che hanno riacceso l’entusiasmo della piazza.

I contatti tra le parti sono sempre più frequenti e la speranza del patron azzurro e dei tifosi del Napoli continua a crescere. L’edizione odierna de “Il Mattino” fa sapere che De Laurentiis è in attesa di una risposta da parte di Conte. Al momento non c’è fretta e il Napoli aspetterà ad oltranza il tecnico salentino.

L’offerta fatta da De Laurentiis è molto vantaggiosa per l’ex allenatore di Inter e Tottenham. Il presidente del Napoli, infatti, ha offerto un contratto da 8 milioni di euro all’anno. Nel contratto, inoltre, non sono previste penali di uscita nei confronti del tecnico. Questa è una vera e propria novità per De Laurentiis che si è spinto oltre rispetto ai suoi standard per avvicinarsi ulteriormente a Conte.

Rispetto al rifiuto arrivato nel mese di novembre, questa volta Conte sta davvero considerando l’ipotesi di sedersi sulla panchina del Napoli. Il Mattino, inoltre, fa sapere che De Laurentiis non ha posto condizioni al tecnico.

Conte, infatti, è ingolosito dalla carta bianca ricevuta da De Laurentiis e soprattutto dal budget da 200 milioni di euro stanziato dal patron azzurro per il mercato estivo. Il tecnico salentino, inoltre, potrà scegliere in autonomia il prossimo attaccante del Napoli e De Laurentiis non opporrà alcuna resistenza.

Insomma, Conte è attratto dall’ipotesi Napoli e quella che era solo una suggestione si è trasformata in una vera e propria trattativa. Al momento, però, non c’è alcun accordo.