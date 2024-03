Sudakov al Napoli, importante rivelazione: notizia bomba dallo Shakhtar!

Il talento dello Shakthar Donetsk, Georgiy Sudakov, è entrato nel mirino del Napoli e non solo, ma proprio dal suo club arrivano interessanti rivelazioni.

Il periodo della sosta per le Nazionali, da sempre, è utilizzato dai club di calcio per fare un punto sulla stagione in corso e magari lanciare uno sguardo sul futuro. Anche il Napoli, da questo punto di vista, è a lavoro per determinare il futuro del club. Il presidente Aurelio De Laurentiis sta lavorando all’inserimento di una nuova figura dirigenziale, con il nome di Pietro Accardi che sta prendendo sempre più forza.

Intanto, però, lo scouting continua a lavorare e a monitorare i possibili talenti sul quale investire. Uno di questi potrebbe essere Georgiy Sudakov, talento dello Shakthar Donetsk già cercato dagli azzurri a gennaio. Non si esclude un possibile ritorno di fiamma in estate. A confermarlo è anche il responsabile dello scouting della società ucraina, Salvatore Monaco, che ha parlato di Sudakov a Radio CRC.

Ecco quanto evidenziato:

Sudakov? Ha un potenziale enorme e non è finito come calciatore perché è giovane, un 2002 e non sembrerebbe viste le 30 partite giocate in Champions e le 20 con la Nazionale ucraina. Ha già una buona esperienza alle spalle, gli manca ancora completarsi e se incontrerà il contesto giusto, lo farà. Andare via da noi non è facile perché il club è ambizioso, ma se si presentano buone opportunità, anche lui può fare questo passo.

So che c’è stata un’offerta ufficiale del Napoli, non conosco i numeri, ma so che lo Shakhtar non l’ha ritenuta idonea secondo il valore di Sudakov. Nel mercato di gennaio però il club non lo avrebbe ceduto a prescindere perché il presidente vuole che lo Shakhtar con o senza la guerra vuole che torni la squadra di qualche anno fa.