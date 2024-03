Infortunio in Nazionale, grave notizia per l’Atalanta: un titolare out con il Napoli?

Possibile perdita per l’Atalanta di Gasperini, infortunio in nazionale per uno dei titolari più in forma e gara con il Napoli a serio rischio.

Sabato 30 Marzo alle 12:30, il Napoli affronterà davanti ai propri tifosi l’Atalanta di Gianpiero Gasperini. Gli azzurri vengono da 4 risultati utili consecutivi, nel mezzo, però, hanno incassato l’eliminazione dalla fase finale della Champions League, ad opera del Barcellona di Xavi. La dea, d’altro canto, è reduce dalla qualificazione ai quarti di Europa League e dalla partita rinviata con la Fiorentina a causa della scomparsa del direttore generale viola Joe Barone. Nelle ultime 4 giornate di Serie A ha ottenuto solamente 2 punti, frutto dei pareggi esterni con Milan e Juventus e delle sconfitte con Inter e Bologna. Nel corso della giornata odierna, si è fermato un calciatore nero blu, vittima di un problema fisico nel corso del ritiro con la sua nazionale.

Infortunio De Keteleare, ecco il comunicato dell’Atalanta

Infatti, come riferito dalla stessa Atalanta con un comunicato ufficiale, Charles De Ketelaere ha subìto un infortunio con la Nazionale del Belgio. La situazione è ancora da verificare e si dovranno attendere i prossimo giorni per avere una visione più chiara. Ecco il comunicato:

Risentimento muscolare per Charles De Ketelaere, che salterà l’amichevole di domani della propria Nazionale in Irlanda. Come comunicato pochi minuti fa dalla Federazione belga, De Ketelaere non ha viaggiato con il resto della squadra per via di un leggero problema agli adduttori. Condizioni da rivalutare nei prossimi giorni: De Ketelaere per il momento non ha lasciato il ritiro della propria Nazionale.

Condizioni ancora da verificare, ma a questo punto si mette a serio rischio la presenza del trequartista belga per la prossima sfida di campionato, ovvero quella del Maradona. Fin qui, il talento ventitreenne nato a Bruges, si è reso protagonista di una stagione più che positiva, con ben 10 gol e 7 assist tra tutte le competizioni, in risposta alle critiche ricevute lo scorso anno, quando vestiva la maglia del Milan e alla voce delle partecipazioni ai gol spiccava solo un assist, messo a referto in una partita casalinga contro il Bologna. Nel caso dovesse alzare bandiera bianca, l’Atalanta perderebbe uno degli uomini più pericolosi del pacchetto offensivo, dovendosi affidare ancora una volta a Koopmeiners e Lookman, visti i problemi che sta riscontrando Scamacca nell’ adattarsi agli schemi collaudati dei bergamaschi. In ogni caso, il Napoli è chiamato a preparare questa importante sfida nel migliore dei modi.