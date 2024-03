Joe Barone non ce l’ha fatta: il dirigente della Fiorentina è morto all’ospedale San Raffaele di Milano

Lutto nel mondo del calcio italiano: Joe Barone è morto dopo alcuni giorni in terapia intensiva al San Raffaele di Milano.

Arrivata pochi minuti fa la notizia che nessuno avrebbe mai voluto sentire: dopo alcuni giorni di lotta in terapia intensiva al San Raffaele di Milano, Joe Barone è morto.

Il dirigente della Fiorentina aveva accusato un malore nelle ore precedenti al match che la viola avrebbe dovuto giocare contro l’Atalanta domenica scorsa. La partita, poi, è stata giustamente rinviata a data da destinarsi a causa della gravità delle condizioni del dg della Fiorentina.

La notizia sconvolge il calcio italiano e soprattutto l’ambiente Fiorentina che dopo pochi anni dalla tragica scomparsa di Davide Astori si trova costretta a dover affrontare una nuova tragedia improvvisa.

Le condizioni di Barone sono sembrate critiche sin da subito a tal punto che la famiglia del dirigente della Fiorentina è accorsa subito dall’America. La moglie Camilla, invece, si trovava già in Italia per stare accanto al marito.

Nella giornata di ieri, dopo il bollettino medico che recitava di condizioni critiche ma stabili, la Fiorentina e la famiglia Barone avevano ringraziato per la vicinanza e la collaborazione la Lega Serie A e l’Atalanta in questo momento molto complicato.

Oggi, a dare la tragica notizia, è stato nuovamente il club toscano che, con una nota attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato la morte del dg Barone.

Con un dolore profondo e immensa tristezza, la Fiorentina oggi perde un suo punto di riferimento, una figura che ha segnato la storia recente del Club e che non sarà mai dimenticata. Il Direttore Generale Giuseppe Barone, dopo il malore occorso domenica, è venuto a mancare oggi presso l’ospedale “San Raffaele” di Milano. Rocco Commisso e la sua famiglia, Daniele Pradè, Nicolas Burdisso, Alessandro Ferrari, Vincenzo Italiano, Cristiano Biraghi e tutta la Fiorentina sono distrutti per la terribile perdita di un uomo che ha offerto la sua grande professionalità, il suo cuore e la sua passione per questi colori, di un amico disponibile e sempre vicino in tutti i momenti, sia quelli più felici e, soprattutto, quelli più difficili. Tutto il mondo viola si stringe in un abbraccio commosso alla moglie Camilla, ai suoi figli e a tutta la famiglia Barone in questo momento di enorme sconforto.

Morte Joe Barone, il percorso con la Fiorentina

Joe Barone è nato in Italia, più precisamente in Sicilia. All’età di otto anni, però, è costretto a lasciare la sua isola per trasferirsi in America con la sua famiglia. La vita di Joe Barone si svilupperà, nello specifico, a Brooklyn.

Dopo aver terminato gli studi e un breve periodo di lavoro nel settore bancario, Barone incontra Rocco Commisso con cui nasce un rapporto di fiducia e una collaborazione molto proficua per entrambi. Barone entra così in Mediacom, l’azienda di proprietà di Commisso.

Nel 2019 c’è ritorno in Italia, dopo che Commisso acquista la Fiorentina dalla famiglia Della Valle. Da quel momento la Fiorentina, dopo anni molto complicati e salvezze raggiunte in extremis, ritorna ad essere una delle squadre più importanti del panorama calcistico italiano. Negli ultimi anni arriva anche la partecipazione in Europa con la vittoria della Conference League sfumata solo in finale lo scorso anno.

Barone, inoltre, è uno dei principali fautori del Viola Park, il nuovo centro sportivo della Fiorentina che è uno tra i più all’avanguardia in Italia e in Europa.

La redazione di SpazioNapoli esprime le proprie condoglianze, stringendosi intorno al dolore della famiglia, la società Fiorentina e tutti i suoi cari.