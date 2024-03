Ultras Napoli, il nuovo coro cantato per le strade di Barcellona – VIDEO

I tifosi del Napoli sono arrivati in massa a Barcellona per sostenere la squadra: tra le strade catalane risuona il nuovo coro degli Ultras.

Cresce l’attesa per Barcellona-Napoli di questa sera. Il calcio d’inizio del delicato match di questa sera è fissato per le ore 21. Gli azzurri sono chiamati all’impresa contro i campioni del Barcellona per poter passare il turno e raggiungere i quarti di finale di Champions League per il secondo anno consecutivo.

I tifosi del Napoli hanno compreso benissimo l’importanza del match che attende i propri beniamini e sono arrivati in massa a Barcellona per sostenere la squadra. Secondo quanto riportato da Massimo Ugolini, collega di Sky Sport, questa sera allo Stadio Olimpico Lluis Companys saranno oltre 10.000 i tifosi azzurri presenti.

Il Napoli, dunque, potrà godere della spinta dei propri tifosi anche a oltre mille chilometri di distanza dalla città partenopea. Il legame con la città, però è come sempre fortissimo e tra le strade di Barcellona gli Ultras azzurri stanno intonando il nuovissimo coro, “1 agosto pioveva“.

“1 agosto pioveva”, gli Ultras del Napoli intonano il nuovo coro a Barcellona

L’1 agosto è una data che riscalda il cuore dei tifosi partenopei. Proprio in quella data, nel 1926, veniva fondata la società azzurra e da quel momento nasce una storia d’amore senza fine.

Il rapporto tra la città e la squadra è viscerale e lo si è visto molto chiaramente la scorsa estate nel corso dei festeggiamenti per il 3° scudetto della storia azzurra.

Nelle ultima settimane i tifosi del Napoli hanno dato vita ad un nuovo coro che parte proprio dalla nascita del club e da quel fantastico 1 agosto di 98 anni fa.

Oggi, in occasione di Barcellona-Napoli, i tantissimi tifosi azzurri arrivati a Barcellona si sono riversati tra le strade del capoluogo catalano e hanno intonato a squarciagola il nuovo coro.

Di seguito il video:

Insomma, il Napoli non sarà mai solo ovunque si trovi nel mondo. Alle sue spalle ci sarà sempre una città che per la sua squadra farebbe di tutto. Lo sanno bene gli azzurri che hanno potuto toccare con mano la passione dei tifosi azzurri la scorsa estate e sono pronti a sudare la maglia azzurra anche questa sera contro il Barcellona.

L’impresa è complicatissima, ma con la spinta di oltre 10.000 tifosi azzurri, il Napoli è chiamato quantomeno a provarci per regalarsi ancora una volta una serata da estasi totale sulle note dell’inno della Champions League.