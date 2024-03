Dove vedere Barcellona-Napoli in streaming e tv

DOVE VEDERE BARCELLONA NAPOLI – Questa sera il Napoli scenderà in campo per il ritorno degli ottavi di finale contro il Barcellona: dove seguire il match.

Manca sempre meno all’attesissima sfida tra Napoli e Barcellona valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Gli azzurri sono chiamati all’impresa per continuare a sognare in Champions e tenere vive le speranze di qualificazione al prossimo Mondiale per Club.

In caso di passaggio del turno, gli uomini di Calzona centrerebbero i quarti di finale, miglior risultato di sempre in Champions League, per il secondo anno consecutivo.

A differenza dello scorso anno, però, non ci sarà l’Eintracht Francoforte a frapporsi tra gli azzurri e il passaggio del turno. Il Barcellona, infatti, è un avversario ben più complicato da affrontare e l’obiettivo è molto più difficile da raggiungere.

Barcellona-Napoli, come arrivano le due squadre al match

Sia Barcellona che Napoli non stanno di certo vivendo la miglior stagione. Gli azzurri sono solo al 7° posto in campionato e la qualificazione alla prossima Champions League appare un miraggio. Le speranze, più che altro, risiedono nel ranking Uefa dell’Italia. Qualora il campionato mantenesse una tra le prime due posizioni, infatti, anche la quinta classificata riuscirebbe a strappare un pass per la Champions League del prossimo anno.

I tifosi azzurri ci credono e sono arrivati numerosi in terra catalana per spingere la squadra verso l’impresa. Le strade della città sin da questo pomeriggio sono piene di tifosi azzurri che intonano cori per supportare gli uomini di Calzona.

Anche il Barcellona sta facendo molta fatica in questa stagione. Per questo motivo, Xavi, stanco delle pressioni attorno a lui, lascerà il club a fine stagione. I blaugrana, inoltre, arrivano al match con molte assenze dovute agli infortuni. Le ultime in ordine cronologico, sono quelle di Frankie De Jong e Pedri. Per il tecnico spagnolo, però, ci sono anche alcune notizie positive: Joao Felix e Raphinha hanno recuperato per il match di questa sera e sono perfettamente arruolabili.

Barcellona-Napoli, in streaming e in tv: tutte le possibilità

Il match di questa sera tra Napoli e Barcellona non si giocherà al Camp Nou, ma allo Stadio Olimpico Lluis Companys a causa dei noti lavori di ristrutturazione dello storico stadio catalano.

Molti tifosi, in queste ore, si chiedono dove vedere Barcellona Napoli e di seguito c’è la risposta.

Il match sarà visibile sia in streaming che in tv. Il ritorno degli ottavi di finale, infatti, andrà in onda in chiaro su Canale 5 e in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Infinity+.

Oltre che in tv, il match sarò visibile anche in streaming scaricando le applicazioni Mediaset Infinity, Infinity+, Sky Go e Now tv e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento.