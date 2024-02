Napoli-Juventus, brutte notizie dall’allenamento: due titolari a rischio forfait

Dopo l’1-6 di Reggio Emilia, il Napoli comincia a muovere i primi passi in direzione della sfida al Maradona contro la Juventus. Due le probabili assenze dal match.

Torna a vincere il Napoli di Calzona dopo le ultime difficoltà patite in campionato, schiantandosi a valanga su un Sassuolo apertamente in crisi. L’1-6 nel match di recupero di Reggio Emilia ha infatti donato 3 punti importantissimi agli azzurri in vista della classifica, con una fioca luce di speranza circa la Champions League che resta quindi accesa all’ombra del Vesuvio. Fondamentale sarà ora dare continuità ad una prestazione simile anche contro squadre dalla caratura maggiore rispetto ai neroverdi, con la Juventus che si prepara a giungere al Maradona nell’immediato. Spuntano dunque i primi aggiornamenti circa la sfida di domenica 3 marzo, con due possibili forfait in casa bianconera.

Verso Napoli-Juventus, Danilo e Chiesa ancora in dubbio

Proprio come il Napoli, anche la Juventus è tornata alla vittoria nello scorso turno di campionato, dopo aver patito numerosi stop nelle ultime uscite. Sfortunatamente per Allegri, però, la trasferta del Maradona potrebbe essere condizionata da due assenze nel proprio core, con Danilo e Chiesa apparsi infatti ancora in dubbio dopo l’ultima seduta di allenamento alla Continassa. In particolare, le probabilità di vedere la Juventus giungere in quel di Fuorigrotta senza il centrale brasiliano sono ampie, dato che il capitano bianconero ha svolto lavoro a parte ancora una volta.

Fuori dalla sfida contro il Verona, Danilo rischia di collezionare una nuova assenza all’appello, seguito questa volta anche da Federico Chiesa. L’attaccante della Nazionale è infatti uscito malconcio dall’allenamento di ieri in seguito a un duro scontro di gioco con Alex Sandro. Per lo stesso motivo, quindi, l’ex Fiorentina ha saltato anche l’odierna seduta alla Continassa, come da report della stessa Juventus. Chiesa sarà dunque valutato nei prossimi due allenamenti casalinghi dell’1 e del 2 marzo, ovvero gli ultimi prima della partenza della squadra alla volta di Napoli. Ad oggi, però, un impiego dell’attaccante contro gli azzurri appare alquanto improbabile.

Due assenze anche nel Napoli, le ultime verso la Juventus

La Juventus di Massimiliano Allegri non sarà l’unica a giungere tra le mura del Maradona con due pesanti assenze nelle proprie fila. Sempre più probabile, infatti, un forfait dal match di domenica 3 marzo anche per Cajuste e Ngonge in casa Napoli. In particolare, l’attaccante belga sarebbe ancora alle prese con i problemi alla caviglia rimediati alla vigilia di Napoli-Barcellona, e avrebbe svolto lavoro personalizzato in palestra anche quest’oggi. Risale invece al 27 febbraio lo stop per il centrocampista svedese, fermatosi per un problema in allenamento. L’odierno report a cura della SSC Napoli ha dunque rivelato l’entità dell’infortunio di Cajuste, pari a una distrazione di primo grado del muscolo semitendinoso della coscia destra. Difatti, diventa certa al 100% la sua assenza dall’incontro di domenica.