Ultim’ora Napoli, infortunio più serio del previsto per l’azzurro: che tegola per Calzona

Si aggrava la posizione del calciatore azzurro dopo l’ultimo report a cura della SSC Napoli. Le condizioni sono più serie del previsto.

Di ritorno da Reggio Emilia dopo la splendida vittoria per 1-6 sul Sassuolo, il Napoli ha quest’oggi ricaricato le energie all’SSCN Konami Training Center, cominciando anche a preparare l’imminente sfida in campionato contro la Juventus. Domenica 3 marzo sarà infatti fondamentale trovare i 3 punti per gli uomini di Calzona, che per continuare a sperare in merito alla classifica dovranno dare continuità alla vittoria appena totalizzata anche contro i bianconeri. Da Castel Volturno, però, le news sono tutt’altro che felici per il tecnico dei partenopei, alle prese con un infortunio più pesante e serio del previsto. Il referto ufficiale è giunto da poco.

Napoli, distrazione di primo grado per Cajuste

Assente dalla trasferta di Reggio Emilia per un problema alla coscia evidenziato alla vigilia del match contro il Sassuolo, Cajuste ha avuto quest’oggi modo di far particolarmente preoccupare mister Calzona. Dopo lo stop, infatti, il centrocampista svedese si è sottoposto a tutti gli esami strumentali del caso, che hanno dato esito tutt’altro che positivo. Di seguito, il comunicato ufficiale della SSC Napoli:

“Cajuste si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo semitendinoso della coscia destra. Il centrocampista azzurro proseguirà l’iter riabilitativo”.

Analisi alquanto pesante per il Napoli e per Cajuste stesso, cui tempi di recupero saranno ora da valutare. Lo svedese salterà però al 100% l’incontro di domenica contro la Juventus, con i dubbi che si estendono anche per le successive e fondamentali sfide contro Torino, Barcellona, Inter e Atalanta. Tegola quindi per Calzona, che perde così una pedina in grado di far ricaricare le pile ai titolari del centrocampo nonché capace di portare presenza fisica nel reparto negli ultimi minuti di gioco, quando rafforzare la squadra diventa fondamentale soprattutto nei big match. La condizione degli azzurri, inoltre, si aggrava anche a causa di un ulteriore e possibile lungo stop.

Ancora problemi per Ngonge, gli aggiornamenti da Napoli

Oltre a Cajuste, anche Cyril Ngonge è alle prese con un infortunio rivelatosi più lungo e serio del previsto. Il belga, fuori dalla vigilia del match fra Napoli e Barcellona, continua infatti a patire i propri problemi alla caviglia, che lo hanno portato quest’oggi a svolgere nuovamente una seduta di allenamento personalizzato in palestra. L’ex Verona, che non prende parte a sessioni in gruppo ormai da una settimana, resta quindi in dubbio per Napoli-Juventus nonché per i successivi impegni partenopei, sebbene le sue condizioni siano ben migliori rispetto a quelle di Cajuste.