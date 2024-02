De Laurentiis tra Mondiale per Club e Superlega: che stoccata alla Juventus

Imbraccia ancora una volta il proprio fare polemico Aurelio De Laurentiis. Le parole del presidente del Napoli sulla Superlega e sul Mondiale per Club. Frecciatina anche alla Juventus.

In diretta da Londra, Aurelio De Laurentiis ha oggi preso parte al Business of Football Summit, congresso organizzato da Financial Times e nella quale numerosi elementi appartenenti al calcio italiano hanno proferito parola. Fra essi, appunto, lo stesso patron del Napoli, dilettatosi in più dichiarazioni ora reperibili in differita sul canale YouTube ufficiale del club. Non abbandona quindi il proprio abito più polemico il solito ADL, che al termine della suddetta intervista ha lanciato qualche frecciatina anche in direzione della Superlega e del Mondiale per Club FIFA, coinvolgendo nel discorso anche la Juventus.

De Laurentiis sulla Superlega, le parole da Londra

In presenza del giornalista e mediatore James Fontanella-Khan, De Laurentiis si è espresso ancora una volta sul concetto Superlega, dopo aver fra le altre cose anche attaccato il sistema economico gestito dalla UEFA per le sue competizioni.

Sulla Superlega e se essa diverrà un progetto concreto:

“Sarò favorevole alla Superlega solo se sarà in grado di essere democratica. Boccerò l’idea qualora per accedervi non vengano presi in considerazione i meriti sportivi ma solo il pedigree e la pura e semplice storia della squadra. Hanno promesso di essere attivi a partire dal 2025, bene. Non ci resta che aspettare per vedere se tali parole saranno rispettate”.

Sulla possibile coesione fra Superlega e Champions League:

“Secondo lei, con tutte le partite volute dalla FIFA per il Mondiale per Club, con l’aumento delle sfide in Champions e con la non riduzione dei club presenti nei campionati, vi sarà spazio per i ritiri pre-stagione o per altri impegni? Ecco, no, e quindi a questo punto alla Superlega potranno partecipare solo le squadre che potranno permettersi una rosa da 40 giocatori sullo stesso livello. Non escludo che si andrà poi in direzione del doppio allenatore, uno per campionato e competizioni nazionali e un altro per tornei come la Superlega e il Mondiale per Club”.

Mondiale per Club, De Laurentiis punzecchia la Juventus

Accantonato il discorso Superlega, ADL ha trattato anche uno degli argomenti più caldi dell’ultimo periodo, ovvero il Mondiale per Club FIFA. Competizione, questa, che verrà svolta per la prima volta nell’estate del 2025, e che vede ora il Napoli battagliare per l’ultimo posto europeo disponibile con gli acerrimi rivali della Juventus. Non sono quindi mancate le frecciatine ad opera del presidente dei partenopei.

Sul Mondiale per Club:

“Mondiale per Club? Sarà una competizione che creerà infiniti disagi ai club partecipanti, ma per noi resta un obiettivo. Qualora dovessimo battere di diritto il Barcellona e fare un pareggio o una vittoria ai quarti, un posto ci spetterebbe di diritto, ma io credo che già da adesso il Napoli debba essere una delle partecipanti qualificate”.

Perché? La risposta di De Laurentiis è una frecciatina alla Juventus: