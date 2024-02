De Laurentiis torna all’attacco: “Il calcio è malato, così si finisce per non attrarre più pubblico”

Ancora Aurelio De Laurentiis contro il calcio moderno e la sua economia definita “malata”. Le parole del patron del Napoli giungono da Londra.

Aurelio De Laurentiis, per la prima volta dopo diverso tempo, non ha accompagnato il Napoli in trasferta nel corso dell’uscita in quel di Reggio Emilia. Un ritorno alla scaramanzia per il patron azzurro, che mai prima di questa stagione aveva seguito i propri ragazzi lontano da Fuorigrotta, sebbene i pessimi risultati raccolti in quest’annata abbiano spinto l’imprenditore ad accantonare tale tradizione. Il tutto, però, è stato frutto di un accadimento ben preciso, ovvero della presenza di De Laurentiis in quel di Londra per prendere parte al Business of Football Summit, congresso promosso dalla Financial Times. Dalla metropoli inglese ci giungono quindi le parole odierne targate ADL.

De Laurentiis attacca l’economia del calcio, le parole del patron

Dopo essere giunto in quel di Londra nella giornata di ieri, De Laurentiis ha preso quest’oggi parte al Business of Football Summit, rilasciando al congresso di Financial Times dichiarazioni al veleno nei confronti dell’economia del calcio. Non sono quindi mancate le classiche frecciatine del patron alla UEFA e alla Champions League, parti di un sistema definito “malato“.

Sull’economia del calcio moderno:

Il calcio di oggi è malato, così come è malata la sua economia. Al giorno d’oggi, sia i campionati che le proprie squadre partecipanti presentano deficit dal punto di vista finanziario, e non sono in grado di competere sotto tale punto di vista. In questo modo, i campionati non producono abbastanza e perdono numerose occasioni.”.

De Laurentiis attacca la UEFA, le parole sulla Champions League

Dopo la breve introduzione riportata poc’anzi circa il proprio discorso, il presidente del Napoli ha aggiunto ulteriore benzina sul fuoco attaccando per l’ennesima volta la UEFA. Il tutto, a causa del sistema di guadagno che tale competizione offre alle squadre partecipanti, giudicato non all’altezza da ADL.

Sulla UEFA e sulla Champions League:

“La UEFA dovrebbe fare qualcosa in più per le proprie squadra. Ogni anno mette a disposizione 2.4 miliardi per la Champions League, oltre 500 milioni per l’Europa League e circa 240 milioni per la Conference League. Sono cifre che io capisco e che, ad occhio, potrebbero sembrare laute, ma se poi gran parte delle squadre che vi partecipano sono indebitate vuol dire che tali somme non sono abbastanza”.

Infine, le conclusioni del suo discorso: