Simeone bocciato, non può essere il vice Osimhen: “Si è intristito”

L’argentino sarebbe stato bersagliato completamente dai quotidiani dopo l’ennesima prestazione negativa. Le valutazioni post Napoli-Genoa.

Si prepara ad affrontare il Barcellona in Champions League il Napoli, che nelle prossime ore potrebbe veder saltare anche la panchina di Walter Mazzarri. I risultati negativi del tecnico toscano, riuscito a fare peggio anche del predecessore Garcia, potrebbero aver infatti convinto i partenopei a virare su altri profili, con Calzona che sembrerebbe essere in pole. In attesa di aggiornamenti però, sarà l’attuale mister azzurro a preparare la squadra in vista della sfida europea, dove dovrebbe tornare anche Victor Osimhen al centro dell’attacco. Una manna dal cielo stando a quanto dichiarato dai quotidiani, scagliatisi contro Giovanni Simeone dopo Napoli-Genoa. Totale bocciatura per l’argentino.

Simeone bocciato, le parole dei quotidiani

Nonostante i continui elogi da parte di Walter Mazzarri nonché le tante occasioni fin qui avute per imprimersi sulla squadra, Giovanni Simeone ha deluso tutte le più rosee aspettative. Il centravanti argentino non segna più, neanche nelle situazioni pesanti come lo scorso anno, e ai tifosi del Napoli la grinta e la voglia mostrata in campo non basta più. Specie se la voce “gol segnati in stagione” recita solo 3, di cui uno in campionato e uno in Supercoppa contro la Fiorentina, in un periodo in cui proprio le reti dell’ex Genoa sarebbero servite ai partenopei per sopperire alla pesante assenza di Osimhen.

Il nigeriano è però pronto a riprendere le chiavi del reparto offensivo, con l’ultima probabile sfida di Simeone conclusasi nel peggiore dei modi. Ancora errori sotto porta per il “cholito“, che ha addirittura lisciato a porta vuota la possibile palla del pareggio nel secondo tempo, ben più in anticipo rispetto alla firma nel finale di Ngonge. A bastonare la punta, quindi, anche i quotidiani, che hanno analizzato tutti gli aspetti negativi della prestazione dell’argentino contro il Genoa. “Si è intrinso e non sente più la posizione, totalmente insufficiente“, il commento del Corriere dello Sport, cui voto è stato il più basso dei 3 principali quotidiani sportivi d’Italia.

Simeone fa flop, i voti dei quotidiani

Non solo il commento di cui sopra: i quotidiani si sono letteralmente scatenati circa la prestazione di Simeone nell’ultimo turno di campionato. 4.5, quindi, il voto del Corriere, totalmente d’accordo con Tuttosport, che si è a lungo soffermato sull’errore da dieci metri della punta, in grado di lisciare il pallone del pareggio a porta vuota. 5, invece, la valutazione della Gazzetta dello Sport, di certo non andataci più leggera. “Ha toccato 17 palloni in 75 minuti. Non è solo colpa sua, ma ormai sparisce dal campo“, il commento del quotidiano rosa, che in poche e semplici righe ha descritto alla perfezione una delle tante realtà negative vissute ad oggi in quel di Napoli.