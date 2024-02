De Laurentiis pesantemente contestato: “Vattene a fan**lo” – VIDEO

Continuano ancora a fiorire i problemi per Aurelio De Laurentiis, nuovamente contestato dai tifosi. Il video ha fatto ben presto il giro del web.

Non accenna ad ingranare il momento vissuto da Aurelio De Laurentiis, alle prese forse con la peggior stagione da quando il suo nome è legato a quello della SSC Napoli. Mai, infatti, gli azzurri avevano registrato una così povera quantità di risultati in contrapposizione al reale valore della rosa, nonché al fatto di portare fieramente sul petto la coccarda tricolore di Campioni d’Italia. Da idolo a nemico nuovamente, quindi, De Laurentiis, cui problemi non sono di certo stanziati solo in quel di Napoli. La stessa situazione degli azzurri, seppur traslata in una categoria inferiore, è infatti vissuta da un’altra SSC, quella di Bari.

De Laurentiis contro Bari, un nuovo capitolo della vicenda

Le similitudini rispetto alle ultime due stagioni del Bari e del Napoli, oltre alla proprietà della famiglia De Laurentiis, sono spaventosamente troppe. Anche la compagine pugliese, infatti, nel 22/23 ha portato a termine una delle migliori stagioni della propria storia, sfiorando la Seria A ai play-off e perdendo la possibilità di un salto di qualità solo all’ultimo secondo della sfida con il Cagliari. Da lì, quindi, il baratro del 23/24, fra giocatori fondamentali ceduti e non sostituiti, pochezza dei risultati e vertiginoso crollo in classifica.

AURELIO VATTENE

VATTENE A FANCULO

AURELIO VATTENEEE

VATTENE A FANCULOOO pic.twitter.com/v2Z8O0BoVw — ADL VIA DA BARI (@mattia_dimatteo) February 18, 2024

Tante, quindi, le proteste vissute in quel di Bari nelle ultime settimane, quasi sempre indirizzate verso colui che realmente ricopre la carica di presidente della squadra, quale Luigi De Laurentiis, figlio di Aurelio. Nel corso della sfida del San Nicola contro la Feralpisalò, vinta dai pugliesi di misura, dalle tribune dell’impianto si sono però elevati parecchi cori di contestazione anche in direzione di ADL. “Aurelio vattene“, quanto è possibile udire da alcuni video che hanno ben presto spopolato sul web, con tali parole seguite da un invito abbastanza singolare nei confronti de presidente del Napoli.

Bari attacca Aurelio De Laurentiis, non c’entra solo la gestione del club

Contrariamente a quanto subito balzato nelle menti dei tifosi, il motivo di tale attacco dei tifosi del Bari non è solo inerente alla pessima gestione del club da parte della famiglia De Laurentiis ultimamente. Esso è infatti frutto anche di quanto accaduto nel corso della scorsa settimana, con parecchie vicissitudini che hanno colpito Aurelio nonché il club pugliese. Il patron del Napoli avrebbe infatti definito, all’interno di una conferenza stampa azzurra, il Bari come “seconda squadra” del progetto FilmAuro, attirando su di se le ire del figlio Luigi nonché del Sindaco della città. Non hanno quindi tardato ad arrivare le scuse da parte del noto imprenditore che, a quanto pare, non sarebbero state accettate dalla curva del Bari.