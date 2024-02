Critiche da Bari, arrivano le scuse di De Laurentiis: “Sono stato frainteso”

Continua il De Laurentiis gate in seguito alle odierne dichiarazioni sul Bari. Le scuse pubbliche sui social da parte di Aurelio.

Hanno colpito dritto al punto le odierne dichiarazioni da parte di Aurelio De Laurentiis, di certo non passate inosservate in quel di Bari. In particolare, il patron del Napoli, ha quest’oggi tenuto una conferenza stampa speciale in quel dell’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno, includendo fra i propri argomenti anche l’attuale situazione del club pugliese. Parole certamente non andate a genio nella patria dei biancorossi, con le risposte da parte del sindaco di Bari e del figlio di Aurelio, il presidente Luigi De Laurentiis, arrivate a scaldare la situazione. Le scuse pubbliche del patron azzurro sul social network X.

Il sindaco di Bari attacca De Laurentiis, le scuse del patron

Come riportato in precedenza, le parole di Aurelio De Laurentiis nei confronti della città di Bari e l’aver definito la compagine pugliese come “secondo club” del progetto FilmAuro non sono andate a genio nella città biancorossa, tanto da attrarre la risposta del sindaco Decaro. Un duro attacco, questo, nei confronti del presidente del Napoli, intervenuto in scuse pubbliche sul social network X. Di seguito, quanto comunicato:

“In riferimento alle dichiarazioni critiche nei miei confronti del sindaco di Bari Decaro, persona che stimo e apprezzo, in merito alla conferenza stampa di oggi, voglio precisare che le mie parole sul Bari sono state fraintese. Io penso che avere come proprietà due squadre, in due diverse categorie, sia semplicemente un valore aggiunto, per entrambe. Era questo il senso del mio ragionamento”.

Aurelio si scusa con Luigi, le parole sul Bari

A sorprendere l’opinione pubblica e i fan, inoltre, quanto dichiarato sui social da Luigi De Laurentiis. Il figlio di Aurelio, nonché residente del Bari, ha infatti rilasciato sul proprio profilo Instagram un lungo comunicato circa le parole del padre, prendendo le distanze e dissociandosi da queste ultime. Non è però durata tanto l’attesa della risposta ad opera del presidente del Napoli, che all’interno delle sue scuse ha implicato anche alcune parole circa il figlio. Di seguito, la parte conclusiva dell’esposto: