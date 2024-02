Prossimo allenatore Napoli, Varriale si sbilancia: “Succederà al 99%”, notizia su Conte

Antonio Conte tra gli allenatori più stimati dal presidente De Laurentiis, Enrico Varriale lancia una notizia sul futuro del tecnico.

Una stagione da dimenticare quella vissuta dal Napoli, strano dirlo quando la squadra azzurra gioca con lo scudetto cucito sul petto. Un’annata iniziata male con la scelta di affidare la panchina a Rudi Garcia, poi sostituito da Walter Mazzarri che per ora ha avuto un rendimento addirittura peggiore del tecnico francese. Il quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League è lontano ormai 7 punti (occupato da Atalanta e Bologna, ndr), ma soprattutto sono tante le formazioni che precedono i partenopei, attualmente al nono posto in classifica.

Varriale sicuro, al 99% Conte non arriverà al Napoli

A prescindere dall’esito del campionato, il futuro della panchina napoletana resta un rebus ancora tutto da risolvere. L’unica notizia certa è che sicuramente nella prossima stagione non ci sarà Walter Mazzarri. Ecco perché il presidente De Laurentiis è già alla ricerca di un nuovo allenatore di spessore al quale affidare il nuovo progetto del Napoli.

Non è un mistero che nei piani del numero 1 del club ci sia il nome di Antonio Conte, tecnico più volte contattato nel corso della stagione ma con il quale non si è trovata l’intesa, con Conte che ha giustificato il cortese rifiuto con la volontà di restare fermo per dedicarsi alla sua famiglia. Di recente ha però rilasciato un’intervista al Telegraph in cui ha annunciato l’intenzione di tornare presto ad allenare. Chiaro che anche il Napoli potrebbe averci fatto un pensierino.

Eppure il possibile accordo viene ritenuto molto improbabile dal giornalista Enrico Varriale, che su X ha scritto così:

“Conte al 99% non allenerà il Napoli.

Ma in questo momento sarebbe l’allenatore giusto per 3 motivi:

Obbligare ADL a fare solo il presidente.

Ricostituire un gruppo coeso tra i calciatori.

Rilanciare il “progetto”del club che, nel post scudetto, va verso il ridimensionamento”.

Insomma, per il giornalista non ci sono assolutamente possibilità affinché Antonio Conte accetti la proposta del Napoli, seppur sia proprio il tecnico che probabilmente farebbe comodo. Tre le motivazioni principali che lo renderebbero l’allenatore perfetto per una piazza e una società come quella azzurra, ma l’accordo non sembra affatto semplice. Tra l’altro su Conte ci sono i forti interessi anche di altri club, sia in Italia (Milan su tutti, ndr) che dall’estero. In estate è previsto un importante valzer di panchine e anche il Napoli ne resterà certamente coinvolto.